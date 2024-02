Ten sklep zastąpi H&M? Jeszcze w 2024 roku otworzą pierwszy sklep w Polsce. Wiele osób czekało na tę informację

Fryzjerzy w 2024 głoszą, że wraca hit lat 70. Klientki błagają o brushing. Ta fryzura dodaje włosom mega objętości. Tłumaczymy, co to brushing

Co po H&M? W Polsce otworzy się nowy sklep

H&M już od dłuższego czasu zmaga się z wieloma przeciwnościami. Pandemia mocno pokiereszowała sytuację finansową firmy. Włodarze H&M nie ukrywają, że zamierzają zmienić model zakupowy swojego flakowego sklepu. Większy nacisk kładzie się na sprzedaż online, a nie na prowadzenie sklepów stacjonarnych. Już od kilku lat sklepy H&M w całej Europie są powoli zamykane. Teraz przyszedł czas na likwidacje części placówek w Hiszpanii. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co w takiej sytuacji ze sklepami H&M w Polsce? W sierpniu ubiegłego roku zamknięto H&M w Opolu. Na ten moment brak informacji o kolejnych zamknięciach.

Tam, gdzie jedno się zamyka, to drugie się otwiera. Media poinformowały, że grupa H&M przymierza się do wejścia do Polski z nową marką. Mowa o sklepach Arket. To odzieżowe sieciówki oferujące modą z stylu skandynawskim. W ofercie sieci możemy znaleźć minimalistyczne płaszcze oraz spodnie, a także wysokiej jakości swetry oraz marynarki. Sklepy sieci Arket działają już między innymi w Chinach, Niemczech, Belgii, Danii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Arekt oferuje ubrania, kosmetyki, a także akcesoria do domu. Według zapowiedzi sklep Arket w Polsce ma powstać w koncepcje kawiarni połączonej z zakupami. Ma to być całkowicie nowe doświadczenie dla polskiego klienta. Na razie wiadomo, że pierwszy w Polsce sklep Arket ma powstać w Warszawie jeszcze w 2024 roku.

