Vinted sprawdzi podróbki. W Polsce ruszyła usługa weryfikacji przedmiotów. Jak działa?

Vinted sprawdzi, czy nie kupujesz podróbek. Internetowa platforma mody używanej typu C2C, właśnie wprowadziła w Polsce sługę weryfikacji produktu. Po przejęciu przez Vinted niemieckiej platformy odsprzedaży towarów luksusowych Rebelle w 2022 r. oba zespoły połączyły siły, aby zintegrować znany i zaufany proces weryfikacji Rebelle z operacjami Vinted. Działający w centrum weryfikacji zespół ma na swoim koncie miliony kontroli autentyczności. Wyszkoleni eksperci Vinted posiadają łącznie ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia w weryfikacji tysięcy marek premium i luksusowych. Dlatego doskonale wiedzą, na jakie szczegóły zwrócić uwagę w trakcie procesu weryfikacji w centrum weryfikacji zlokalizowanym w Hamburgu.

Vinted sprawdzi oryginalność. W Polsce ruszyła usługa weryfikacji przedmiotów. Jak działa?

Początkowo, usługa obejmowała kilkaset brandów znanych projektantów i streetwearu, takich jak Bottega Veneta, Celine i Jacquemus czy Adidas i New Balance. Obecnie jest dostępna dla kilku tysięcy marek. Aby aukcja kwalifikowała się do Usługi Weryfikacji Przedmiotów, musi spełniać trzy kryteria: cena (od 450 zł), marka (pełna lista marek objętych usługą Weryfikacji Przedmiotów Vinted), oraz kategoria (odzież, torby, akcesoria, biżuteria, obuwie). Rzecz, która kwalifikuje się sprawdzenia oryginalności, oznaczona jest symbolem diamentu. Kupujący mogą dodać do swoich zakupów Usługę Weryfikacji Przedmiotów, jako dodatek do Ochrony Kupującego. Jest to bezpłatne dla sprzedawców, którzy zyskują dodatkową pewność, że mogą sprzedawać droższe przedmioty, z kolei kupujący wiedzą, że wybrane przez nich przedmioty zostaną zweryfikowane przez ekspertów. Koszt opcjonalnej usługi Weryfikacji Przedmiotów Vinted wynosi 45 zł. Opłata obejmuje zarówno samą usługę, jak i wysyłkę do centrum weryfikacji Vinted. Sprzedawcy otrzymują powiadomienie, po tym, gdy kupujący uwzględnił usługę przy zakupie przedmiotu.