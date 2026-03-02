Wiosną nigdy o tym nie zapominaj. Ochrona przeciwsłoneczna z filtrami mieszanymi i kwasem hialuronowym

Nie każdy produkt z filtrem SPF gwarantuje jednocześnie wysoką skuteczność, pielęgnację skóry i komfort użytkowania. Dlatego nowość od KLOO to krok w stronę bardziej przemyślanej ochrony. Nawilżający krem Daily Protection SPF 50 oparty na filtrach mieszanych stanowi dopracowaną odpowiedź na potrzeby skóry, dzięki innowacyjnemu Pro SPF System.

Filtry mieszane - pielęgnacyjny kompromis w pielęgnacji

W kosmetykach z fotoprotekcją stosowane są często dwa rodzaje filtrów: mineralne (fizyczne) oraz chemiczne (organiczne). Filtry mineralne, takie jak dwutlenek tytanu, tworzą na powierzchni skóry warstwę ochronną, która odbija i rozprasza promieniowanie UV, tylko częściowo je pochłaniając. Filtry chemiczne działają w inny sposób - absorbują promieniowanie UV i przekształcają je w nieszkodliwe ciepło.

Połączenie działania nowoczesnych filtrów fizycznych z chemicznymi pozwala uzyskać obecnie jedną z najbardziej pożądanych formuł. Zapewnia ona skuteczną, stabilną i szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim (HEV), jednocześnie sprawiając, że produkt jest lekki i przyjemny w aplikacji. Nie pozostawia białego filmu na skórze, co czasem zdarza się przy stosowaniu wyłącznie filtrów mineralnych.

Filtry mieszane delikatnie rozkładają działanie na kilka składników, zamiast polegać na jednym w wysokim stężeniu, dzięki czemu są lepiej tolerowane przez skórę. Takie formuły łatwo się rozprowadzają, nie rolują i dobrze współgrają z makijażem. Sprawia to, że regularne stosowanie SPF staje się prostsze i wygodniejsze w codziennej pielęgnacji.

DAILY PROTECTION SPF 50 - ochrona, pielęgnacja i komfort użytkowania w jednym

KLOO Daily Protection SPF 50 to ultralekki krem nawilżający. Jego formuła została wzbogacona o Pro SPF system, czyli wspomnianą mieszankę filtrów fizycznych i chemicznych, które chronią skórę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim (HEV). Połączenie filtrów oznacza mniejszy wpływ promieniowania na przebarwienia i procesy starzenia.

Formuła Daily Protection SPF 50 to nie tylko ochrona SPF, ale również składniki aktywne pielęgnujące skórę. Kwas hialuronowy dba o nawilżenie i wygładzenie, postbiotyk wzmacnia barierę ochronną skóry, a witamina E opóźnia procesy starzenia. Krem nadaje subtelny efekt glow na twarzy. Nie bieli, nie obciąża skóry i nie pozostawia na niej tłustego filmu. Jego formuła sprawia, że krem dobrze się wchłania i łatwo rozprowadza, pozostawiając skórę gładką i miękką w dotyku. Można stosować go również w okolicach oczu. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, a przy tym dobrze sprawdza się również pod makijażem.

Krem można stosować samodzielnie lub jako drugi krok po aplikacji Serum Anti-ox lub kremu Healthy Glow od KLOO.

Składniki aktywne kremu:

Pro SPF system - mieszanka filtrów mineralnych i chemicznych zapewniająca szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem niebieskim (HEV).

Kwas hialuronowy - intensywnie nawilża, wygładza i ujędrnia. Pomaga w redukcji drobnych linii i zmarszczek.

Postbiotyk - wzmacnia barierę ochronną skóry, łagodzi podrażnienia i poprawia ogólną kondycję skóry.

Witamina E - chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i spowalnia procesy starzenia. Wspiera regenerację naskórka, poprawia elastyczność oraz wzmacnia barierę hydrolipidową.

Krem nawilżający Daily Protection SPF 50

KLOO Daily Protection SPF 50 uzupełnia portfolio produktów pielęgnacyjnych marki KLOO, które powstają w oparciu o skuteczne, innowacyjne składniki aktywne i starannie opracowane formuły, wspierające kondycję skóry i przynoszące rezultaty już od pierwszego użycia.