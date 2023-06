Komarzyca będzie bujna jak nigdy. Zrób domowy nawóz do rośliny, która odstrasza komary i ciesz się pięknym kwiatem oraz latem bez owadów

Zarówno komarzyca, jak i komarzyca ciemna nie mają dużych wymagań. Jednak dzięki zastosowaniu domowego nawozu rośliny będą bujnie rosły, a przy okazji skuteczniej ochronią nas przed komarami. Popularne kwiaty na balkonie oraz w ogrodzie, dzięki olejkom eterycznym odstraszają także ćmy. Jak dbać o te rośliny?

Komarzyca oraz komarzyca ciemna. Jak dbać? Kiedy podlewać? Dzięki tym zabiegom roślina będzie wieloletnia

Komarzyca ciemna jest łatwa w uprawie. Zazwyczaj w naszym klimacie jest hodowana jako roślina jednoroczna, tymczasem można ją uprawiać znacznie dłużej. To bylina, którą trzeba przezimować – skrócić pędy i przechowywać w temperaturze od 10 do 15 stopni C. Komarzyca „Niko” będzie dobrze rosła w na wpół zacienionym stanowisku. Wystarczy jej zwykła gleba ogrodowa. Nie wolno jej obficie podlewać. Lepiej zniesie suszę niż nadmierną wilgoć. Kwiat warto zasadzić w skrzynkach lub podwieszanych doniczkach. Kiedy urośnie, długie pędy przewieszają się, tworząc dekoracyjną, efektowną kaskadę. Komarzyca podobnie, jak komarzyca ciemna nie jest wymagająca w uprawie. Jednak ważne jest słoneczne stanowisko. Żeby się pięknie rozwijała, potrzebuje sporej dawki światła. Dobrze zniesie półcień pod warunkiem, że każdego dnia na kilka godzin wystawimy ją na słońce. To jedyna różnica w uprawie komarzycy i komarzycy ciemnej. Podobnie, jak roślina, o której piszemy wyżej — Plectranthus coleoides — nie potrzebuje żyznej gleby. Wystarczy ziemia ogrodowa i umiarkowane podlewanie. Jeśli chcemy, by urosła w przyszłym sezonie, trzeba ją przezimować – znacząco skrócić pędy i od października do marca przenieść do chłodniejszego pomieszczenia w okolicach 15 stopni, oraz mniej podlewać.

Jaki nawóz do komarzycy? Ta domowa odżywka sprawi, że komarzyca będzie bujnie rosła

Najlepszy do komarzycy będzie nawóz wolno działający do roślin zielonych. Warto go zastosować już podczas sadzenia. Jednak jeśli o tym zapomnimy, można przygotować domową odżywkę bogatą w potas, którego komarzyca potrzebuje latem. Do przygotowania domowego nawozu potrzebujemy dojrzałego banana lub skórek z dwóch, trzech owoców. Wystarczy pokroić banana (ze skórką) lub same skórki na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Taką odżywką podlewamy komarzyce co dwa tygodnie.

ZOBACZ TEŻ: Kwiaty, które pięknie pachną latem. Posadź na balkonie lub w ogrodzie i ciesz się ich wieczornym zapachem

Sonda Używasz domowych środków na komary i kleszcze? Tak, nie lubię chemicznych rzeczy Nie, lepiej działają środki ze sklepu Czasami