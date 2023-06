Kwiaty, które pięknie pachną latem. Posadź na balkonie lub w ogrodzie i ciesz się ich wieczornym zapachem

Nieziemsko skuteczny płyn do mycia okien bez smug. Lśniące szyby w 3 minuty. Okna będą czyste przez długi czas

Jakie kwiaty pachną najładniej? To oczywiście rzecz gustu, jednak natura obdarzyła nas mnóstwem roślin, które pięknie wyglądają oraz wydzielają czarującą woń. Letnie wieczory w ogrodzie lub na balkonie, dzięki tym kwiatom są jeszcze przyjemniejsze. Oto rośliny, które sprawiają, że ogród staje się jeszcze bardziej magiczny i można odbierać go każdym zmysłem.

Jeśli lubimy otaczać się pachnącymi kwiatami, to warto postawić na maciejkę. Te niepozorne małe kwiatki zachwycają wieczorną wonią. Można je wysiać do donic na balkonie lub w ogrodzie. Podobnie jak groszek pachnący i tytoń ozdobny. Znakomicie sprawdzi się także lawenda, której zapach jest przyjemny dla nas, a dla komarów nie do zniesienia. Słodki, intensywny aromat ma także piwonia, którą warto posadzić w ogrodzie. W ciepły letni wieczór zachwyca także woń floksów. Kwiaty, które kwitną przez całe lato, są długowieczne i łatwe w pielęgnacji.

Do mniej popularnych, ale pięknie pachnących letnich kwiatów należy także rezeda wonna. Sprawdza się w małych ogrodach lub skrzynkach na balkonie. Trzeba jednak pamiętać o żyznej zasadowej ziemi oraz regularnym podlewaniu. Te kwiaty źle znoszą suszę. Jeśli marzy nam się zapach wanilii, warto posadzić heliotrop peruwiański. Kwitnie od lipca do września, na fioletowo-niebiesko i cieszy zapachem.

Jeśli marzą nam się kwiaty o niesamowitym zapachu, ale nie mamy czasu na pielęgnacje, warto postawić na goździki. Na rynku jest mnóstwo odmian: goździk brodaty, wielokwiatowy, kropkowany, ogrodowy, kosmaty czy pierzasty. Słodki i korzenny aromat kwiatów jest doceniany przez perfumiarzy, którzy wykorzystują olejek goździkowy do kompozycji zapachów. O tym, jak dbać o goździki piszemy tu.

