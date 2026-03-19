Kasia Tusk poczuła wiosnę! Jej spódnica to hit 2026 roku, idealna na wiosnę i lato

Kasia Tusk od lat śledzi modowe trendy, a w swoich stylizacjach stawia na jakość, prostotę i elegancję. Nic dziwnego, że zaskarbiła sobie spore grono fanów! W swoim ostatnie poście zamieszczonym na Instagramie blogerka zachwyca się rozkwitająca wiosną i wydłużającym się dniem.

- Gdy o 17:00 siedzisz w kuchni i nadal nie musisz włączać światła - napisała.

Przy okazji pokazała kawałek mieszkania, w którym widać otwarte okno i białe tulipany na stole. Najwięcej uwagi zwraca jednak spódnica, jaką założyła. Ta składa się z dwóch części: krótkiej i długiej, przy czym długa jest prześwitująca, dzięki czemu uzyskała niezwykle zwiewny, lekki efekt, a do tego podkreśliła zgrabne nogi w nienachalny sposób. Kasia Tusk zdecydowała się na model w białym kolorze, a do tego dobrała luźny szary t-shirt.

Taka spódnica idealnie sprawdzi się zwłaszcza w upalne dni. Zapewnia jednocześnie przewiewność i ochronę przed bezpośrednimi promieniami słońca. Świetnie sprawdzi się na spacer po plaży, jak i na wyprawę do miasta. Dzięki swojemu wyglądowi nie wymaga wielu dodatków - sama w sobie jest wystarczająco interesująca i przykuwająca wzrok. Najlepiej parować ją z gładkimi, nieprzeźroczystymi bluzkami. Dobrze komponuje się z butami na płaskiej podeszwie, jak trampki czy baleriny, a ze szpilkami dodaje zmysłowego charakteru stylizacji.

Prześwity hitem 2026 roku

Spódnica Kasi Tusk to modowy strzał w dziesiątkę, bowiem prześwity będą królować w sezonie wiosna/lato 2026. Tak zwany sheer dressing już od jakiegoś czasu jest uwielbiany jest światowe gwiazdy, które często wybierają go na czerwony dywan. Transparentne tkaniny będą łączone z koronkami i trójwymiarowymi detalami, na przykład kwiatami. Spódnica to nie jedyne wyjście - w modzie będą także koszule, bluzki czy sukienki. Prześwity będą królować w postaci siateczek, ale także tiulów czy jedwabi. To zdecydowanie idealny czas dla miłośniczek stylu boho i romantyczek!

