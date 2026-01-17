W kilka sekund zrobisz najbardziej odżywczy nawóz do zamiokulkasa. Roślina odzyska błyszczące i zielonie liście i dostanie kopa do wzrostu. Odżywka do zamiokulkasa

Zamiokulkas to popularny kwiat doniczkowy, który pomimo swojej wytrzymałości, potrzebuje regularnego odżywiania.

Skrobia kukurydziana to naturalny składnik bogaty w azot, potas i fosfor, idealny do wzmocnienia roślin.

Dowiedz się, jak prawidłowo pielęgnować zamiokulkasa zimą, aby zapewnić mu optymalne warunki!

Wymieszaj to z wodą i raz w miesiącu podlewaj zamiokulkasa. Kwiat będzie rósł jak nigdy wcześniej

Zamiokulkas to przepiękny kwiat doniczkowy, który często wybierany do polskich domów. Ceniony jest z uwagi na swoje małe wymagania i odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Zamiokulkas dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu i nie wymagaj czasochłonnej pielęgnacji. Mimo wszystko specjaliści od kwiatów zalecają, aby raz na jakiś czas dodatkowo odżywić zamiokulkasa. Kwiaty doniczkowe mają mniejszy dostęp do witamin oraz minerałów w glebie i warto je im dostarczać z zewnątrz. Dzięki temu lepiej i szybciej rosną. Są również bardziej odporne na działanie chorób, a nawet niektórych szkodników żerujących w ziemi doniczkowej.

Do kwiatów doniczkowych nie musisz kupować specjalistycznych odżywek. Wystarczy, że przygotowujesz je samodzielnie. Przygotowaliśmy dla Ciebie przepis na naturalną odżywkę, po której zamiokulkas będzie uginać się od liści. Jej sekretem jest skrobia kukurydziana. To rewelacyjny składnik domowych nawozów, który stymuluje oraz wzmacnia układ odpornościowy roślin doniczkowych. Skrobia kukurydziana zawiera azot, potas, fosfor, magnez, bor i wiele innych mikroelementów pozytywnie wpływających na wygląd oraz kondycję kwiatów. Przygotowanie takiej odżywki jest banalnie proste, wystarczy, że do 1 litra wody (przegotowanej i ostudzonej) dodasz 1 łyżeczkę skrobi kukurydzianej i całość dokładnie wymieszasz. Tak przygotowaną odżywką podlewaj zamiokulkasa raz w miesiącu.

Skrobia kukurydziana w formie odżywki do kwiatów wzmocni układ korzeniowy, dzięki czemu rośliny będą lepiej rosły. Dodatkowo zwiększy odporność na stres, co jest bardzo ważne o tej porze roku. Odżywka ze skrobi kukurydzianej pozytywnie wpłynie na rozrost nowych pędów oraz liście. Stosuj ją regularnie, a szybko zauważysz różnicę. Zamiokulkas będzie wyraźnie w lepszej kondycji.

Jak pielęgnować zamiokulkasa zimą?

Zimą należy pamiętać o regularnym podlewaniu zamiokulkasa. Trzeba to robić, gdy ziemia w doniczce przesycha. Nadmiar wody może doprowadzić do gnicia korzeni. Zamiokulkas jak wiele roślin doniczkowych niezbyt dobrze znosi suche powietrze. W okresie grzewczym nie należy trzymać go blisko grzejnika. Warto również zadbać o prawidłowy poziom nawilżenia powietrze rozwieszając mokre ręczniki na kaloryferach. Raz w tygodniu można obficie zraszać liście zamiokulkasa. Roślina ta najlepiej czuje się w nasłonecznionym stanowisku. Warto jednak unikać bezpośrednich promieni słonecznych, które mogą poparzyć liście. Zimą trzeba unikać przeciągów oraz niskiej temperatury, poniżej 5 st.C. Może ona doprowadzić do obumarcia zamiokulkasa.