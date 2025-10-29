Raz w tygodniu podlewaj tym skrzydłokwiat, a zakwitnie nawet zimą! Obsypie kwiatami, jak ciocia z PRL-dolarami. Odżywka wzmiacniająca skrzydłokwiat

Skrzydłokwiat, znany z oczyszczania powietrza, może zakwitnąć zimą dzięki odpowiedniej pielęgnacji.

Koniec października to idealny moment na ostatnie nawożenie, które wzmocni roślinę.

Odkryj domowy sposób na odżywkę z soczewicy, która dostarczy roślinie kluczowych składników.

Sprawdź, jak przygotować tę odżywkę i spraw, by Twój skrzydłokwiat obsypał się kwiatami!

Podlewaj tym skrzydłokwiat, a zakwitnie zimą

Dla wielu osób to jest właśnie najpiękniejszy kwiat doniczkowy. Skrzydłokwiat znany jest ze swoich właściwości filtrujących powietrze. Usuwa z powietrza szkodliwe związki takie jak enzen, formaldehyd, trichloroetylen i ksylen. Dodatkowo skrzydłokwiat świetnie nawilża powietrza i pomaga w okresie grzewczym. Naturalnie roślina ta pochodzi z deszczowych Ameryki Środkowej i Południowe. W domu najlepiej rośnie na stanowiskach z rozproszonym światłem, ale bez bezpośrednich promieni słonecznych. Lubi żyzne, przepuszczalne i stale wilgotne podłoże. W sezonie jesienno-zimowym szczególną uwagę należy zwrócić na przeciągi. Skrzydłokwiat bardzo źle je toleruje i nie powinien stać za blisko okien. Lubi wilgoć dlatego też warto regularnie zraszać jego liście wodą.

Skrzydłokwiat najczęściej kwietnie w okresie od wczesnej wiosny do września, ale przy odpowiedniej pielęgnacji może obsypać kwiatami nawet późną jesienią oraz zimą. Koniec października i początek listopada to świetny termin na ostatnie nawożenie skrzydłokwiatu w sezonie. Odpowiednie nawozy sprawią, że roślina się wzmocni, a może nawet zaskoczy i zakwitnie. Do odżywienia skrzydłokwiatu w warunkach domowych idealnie sprawdzą się naturalne, samodzielnie przygotowane odżywki. Eksperci szczególnie polecają odżywkę na bazie soczewicy. Zawiera ona złote trio w pielęgnacji kwiatów, czyli potas, fosfor i azot. Składniki te dobrze wpływają na układ korzeniowy oraz liście i łodygi. Azot stymuluje procesy kwitnienia oraz rozrostu liści. Zobacz, jak przygotować odżywkę do kwiatów z soczewicy.

Przepis na odżywkę do skrzydłokwiatu na bazie soczewicy. Jak zrobić taki nawóz?

Soczewicę w pielęgnacji kwiatów możesz wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to typowy, płynny nawóz do podlewania roślin maksymalnie raz w tygodniu. Aby go przygotować wystarczy zalać wodą 3 łyżki soczewicy i odstawić na kilka godzin. Po tym czasie całość należy dokładnie odcedzić, aby pozostał klarowny płyn. Można nim podlewać skrzydłokwiat raz w tygodniu. Innym sposobem na wykorzystanie soczewicy w pielęgnacji kwiatów jest mielenie ziaren na drobny proszek i podsypywanie nim ziemi w doniczce. Zabieg ten wykonuje się raz na miesiąc.