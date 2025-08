Pierwszy wywiad Marty Nawrockiej. Zdradziła, co będzie jej priorytetem jako pierwszej damy

Od 6 sierpnia Marta Nawrocka oficjalnie obejmie funkcję pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej. W rozmowie z serwisem kobieta.rp.pl, określiła siebie jako osobę, która pragnie być obecna, autentyczna i zaangażowana. Zaznaczyła, że nie zamierza kopiować działań swoich poprzedniczek, lecz budować własny wizerunek.

- Każda była wyjątkowa. (...). Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek - stwierdziła żona Karola Nawrockiego.

Przyszła pierwsza dama wyraziła chęć poznania problemów i radości obywateli, traktując nową rolę jako wyzwanie i ważną zmianę w życiu. W wywiadzie Marta Nawrocka podkreśliła także znaczenie rodziny w swoim życiu.

- Najważniejsze, do uroczystości zaprzysiężenia, jest dla mnie to, by tu w Warszawie stworzyć dzieciom dom - wyznała. - Bez wątpienia taką sprawą jest wychowanie naszej najmłodszej córeczki, Kasi. Mąż jest absolutnie bezradny wobec jej uroku, nawet kiedy coś przeskrobie. Wszystko jej wybacza i nie potrafi się na nią gniewać nawet przez chwilę - dodała.

Jak podkreśliła, od 20 lat czuje się bezpiecznie dzięki temu, że ma u boku kochającego i wspierającego męża, który nigdy jej nie ogranicza.

Marta Nawrocka zapowiada walkę z hejtem

Marta Nawrocka nie unikała trudnych tematów, nawiązując do negatywnych doświadczeń związanych z kampanią prezydencką.

- Wylewał się hejt, sączyły się kłamstwa. (...). Ten czas zweryfikował wiele relacji - przyznała.

Jako pierwsza dama zamierza skoncentrować się na problemach dzieci, osób z niepełnosprawnościami i grup marginalizowanych. Zapowiedziała działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat przemocy psychicznej, w tym hejtu, oraz wsparcie dla najmłodszych ofiar.

- Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji - zadeklarowała. - Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem. Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci - dodała.

Marta Nawrocka podkreśliła również rolę kobiet w społeczeństwie i ich dążenie do niezależności w każdym wymiarze.

