Szaleniec z Wenezueli zaatakował niewinną Klaudię. Młoda kobieta nie przeżyła. Mnożą się pytania

Klaudia zmarła 27 czerwca 2025 roku. O zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem podejrzewany jest Yomeykert R.-S z Wenezueli. Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do 13 grudnia 2025 roku!

6 lipca, Toruń pogrążył się w ciszy i zadumie. Punktualnie o godzinie 15:00 z toruńskiego Starego Rynku wyruszył Marsz Milczenia, upamiętniający brutalnie zamordowaną 24-letnią Klaudię.

Pytań wciąż jest mnóstwo, a Wenezuelczyk nie przyznaje się do popełnienia zarzucanej zbrodni. Więcej na se.pl.

Dramat rozegrał się 12 czerwca w nocy. Klaudia była wtedy na terenie parku Glazja w Toruniu. Na swoje nieszczęście trafiła na szaleńca. Prokuratura zarzuca 19-latkowi z Wenezueli, że świadomie, działając z zamiarem zabójstwa i w celu zaspokojenia popędu płciowego zadał młodej kobiecie kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową. Sprawę tej zbrodni od samego początku śledzi reporter "Super Expressu". Przypominamy nasze materiały:

Marsz Milczenia dla Klaudii. Tysiące osób uczciło pamięć zamordowanej 24-latki

Klaudia zamordowana przez Wenezuelczyka ma dwa groby. Morze kwiatów i zniczy po śmierci 24-latki

Klaudia zmarła w szpitalu, śledztwo trwa

Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń 27 czerwca 2025 roku. Lekarze ze Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu robili wszystko, co w ich mocy. Tymczasem śledztwo w tej sprawie wciąż trwa i nie zakończy się w tym miesiącu. - Śledztwo przeciwko Yomeykertowi R.-S. jest przedłużone do dnia 13 grudnia 2025 roku - przekazał dziennikarce Radia ESKA Toruń Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

- W toku postępowania oczekuje się na uzyskanie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz analizy śladów biologicznych, które ujawniono m.in. na miejscu zdarzenia. Ponadto w sprawie uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą podejrzanego, która jest obecnie analizowana przez prokuratora nadzorującego śledztwo - wyjaśnił prokurator Ruta.

Przynajmniej do 9 grudnia 2025 roku Yomeykert z Wenezueli będzie siedział w areszcie. Tak zdecydował sąd. Grozi mu dożywocie. Podejrzany nie przyznaje się do popełnienia szokującej zbrodni i odmawia składania wyjaśnień. Dlaczego nie chce nic powiedzieć? Kiedy sprawa będzie miała swój finał? Pytań jest więcej.

Marsz Milczenia dla zamordowanej Klaudii w Toruniu i bohaterska próba pana Błażeja

Śmierć Klaudii poruszyła całą Polskę. Głos w tej sprawie zbierali również politycy, w tym szef Konfederacji Sławomir Mentzen. 24-latkę próbował uratować pan Błażej, który we wrześniu został wyróżniony przez lokalne władze. Mężczyzna wybiegł z mieszkania i doszło do konfrontacji. - On wstał i zaczął biec w moją stronę z takim opętanym wzrokiem. Nie zastanawiałem się i wyjąłem gaz pieprzowy. Potraktowałem go dwoma chmurkami. Odbiegłem na bok, a on zrezygnował z gonitwy za mną - relacjonował w rozmowie z Polsat News.

6 lipca ulicami Torunia przeszedł Marsz Milczenia. Tysiące uczestników upamiętniły zmarłą. - To nie tylko pamięć o Klaudii, ale też wyraz sprzeciwu wobec przemocy i strachu, który zagościł w sercach mieszkańców Torunia - mówili nam uczestnicy. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".