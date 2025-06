Tragiczny finał brutalnego ataku w toruńskim Parku Glazja. Nie żyje 24-letnia Klaudia!

Nie żyje 24-letnia Klaudia. Została zaatakowana w Parku Glazja

Przypomnijmy - do tragicznych wydarzeń doszło w nocy z 11 na 12 czerwca, około godziny 1.00. Pokrzywdzona Klaudia K., wracając z pracy do domu, w godzinach nocnych została zaatakowana narzędziem ostrokończystym. - Sprawca zadał jej kilkanaście ciosów w okolice głowy, szyi oraz klatki piersiowej - przekazał krótko po zdarzeniu zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Wołanie o pomoc usłyszał przypadkowy świadek, który wybiegł z mieszkania, by pomóc kobiecie. Jego reakcja spłoszyła napastnika, który próbował uciec z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej interwencji policji, 19-latek został zatrzymany kilka ulic dalej.

Klaudia K. w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Miała rozległe urazy głowy, szyi i klatki piersiowej – zadane kilkunastoma ciosami nożem. Lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jej życie, niestety bezskutecznie.

– Mogę potwierdzić tę informację. Młoda kobieta nie żyje. Prokuratura będzie teraz wykonywać dalsze czynności, bowiem okoliczności tej sprawy się zmieniły – przekazał w rozmowie z TVP Bydgoszcz Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Wcześniej 19-letni obywatel Wenezueli, Yomeykreft R.-S., usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. – Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na okres trzech miesięcy – informował dziennikarzom Rafał Ruta, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Po śmierci ofiary prokuratura zmieni kwalifikację czynu – napastnikowi grozi teraz kara dożywotniego pozbawienia wolności.