Lata 90. byłem tam co roku z rodzicami, niezapomniane wczasy, najlepsze. Do teraz szukam takich miejsc, ale na próżno. Na tamte czasy warunki były ok, na dzisiejsze trochę słabiej. Klimat był tam niepowtarzalny. Całe wakacje 24 h spędzane na plaży. Do dzisiaj tęsknię za tym miejscem, chętnie bym tam jeździł co roku ze swoją rodziną, ale niestety zaniedbali to miejsce i się rozpadło - pisał jeden z internautów w opiniach na wizytówce Google.