We wrześniu rozsypuję to w doniczce z wrzosami. Fioletowe bukiety zalewają mój balkon aż do zimy. Domowy nawóz do wrzosów na jesień

Wrzosy zarówno te na balkonie, jak i w ogrodzie mogą być tak samo piękne, jak w naturalnym środowisku. Te fioletowe kwiaty z powodzeniem możemy uprawiać w domowych warunkach, wystarczy dobrać odpowiednią ziemię i zastosować kilka zasad pielęgnacji. Na szczęście nie są skomplikowane i poradzi sobie z nimi nawet początkujący ogrodnik. Jeśli od kilku tygodni uprawiasz wrzosy w doniczce, to koniecznie musisz pamiętać o jesiennym nawożeniu rośliny. Otóż odpowiednie zakwaszenie gleby to klucz do sukcesu w uprawie wrzosów. Dzięki temu mogą kwitnąć aż do zimy. Otóż te piękne rośliny kochają kwaśne podłoże, dlatego warto wspomóc je naturalnymi nawozami. Jednym z nich są fusy z kawy. Zawierają one cenne minerały, takie jak potas, sporo magnezu czy fosfor, które wrzosy wprost uwielbiają. Jak stosować nawóz z fusów kawy w przypadku wrzosów? Wystarczy wysuszyć fusy i rozsypać je w doniczce wrzosów, a następnie delikatnie wymieszać z glebą. Dzięki temu zabiegowi wartości odżywcze powoli uwalniają się do ziemi, zasilając roślinę przez długi czas.

Jak dbać o wrzosy w doniczce, aby długo kwitły?

Wrzosy w doniczce to idealna jesienna ozdoba balkonów i domowych parapetów. Pięknie kwitną aż do pierwszych przymrozków, jednak rzadko zdarza się, by przetrwały do kolejnego sezonu. Niemniej również doniczkowe wrzosy mogą być wieloletnie. Trzeba je regularnie i umiarkowanie podlewać oraz ustawić na jasnym słonecznym stanowisku. Zimą koniecznie zabezpieczamy doniczkę przed mrozem. Sprawdzi się styropian. Warto także ustawić wrzosy w miejscu osłoniętym od wiatru, deszczu i śniegu. Niestety, jeśli marzą nam się wrzosy w domowych warunkach, trudno będzie je utrzymać dłużej niż miesiąc. W domu szybko usychają.