Genialny patent na pranie zasłon. Pracownia pralni zdradziła, że wystarczy do pralki dodasz jeden składnik, a zasłonki będą czyste i niepogniecione

Fenomenalny trik na pranie zasłon bez zagnieceń

Jak prać zasłony, by potem nie trzeba było ich prasować żelazkiem? Prasowanie materiału o tak dużych wymiarach jest uciążliwe i czasochłonne. Warto zatem skorzystać z porady, jaką stosuje się w profesjonalnych pralniach. W ten sposób zadbasz o zasłony już na etapie prania i sprawisz, że po wyschnięciu będą idealnie gładkie. Ja to zrobić? Wystarczy, że przed włożeniem zasłon namoczysz je w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Możesz dodać również kilka łyżek sody oczyszczonej. Zadziała ona jak naturalny odplamiacz oraz pochłaniacz brzydkich zapachów. W przypadku prania zasłon, by nie powstawały zagniecenia ważny jest cykl ustawiony w pralce. Ustaw delikatny program na maksymalna temperaturę 30 stopni Celsjusza oraz niskie obroty wirowania - maksymalnie 400. Staraj się także nie przeładowywać bębna pralki, najlepiej by był on wypełniony w 1/3.

Zobacz także: Dodaj dwie łyżki do wody i spryskaj ściany. W ten sposób pozbędziesz się grzyba. Kup tani środek w aptece, a ciemny nalot zniknie ze ścian

Jak suszyć zasłony, by nie było na nich zagnieceń?

Wilgotne zasłony możesz od razu zawiesić na karniszach. W ten sposób wyschną bez zagnieceń. Jeżeli suszysz zasłony na suszarce i pojawią się niewielkie odgniecenia i spryskaj je delikatnie wilgotną wodą i rozwieś tak, by materiał nie zagniatał się ponownie.

Sonda Stosujesz domowe sposoby w praniu firanek? Tak, czasem to robię Nie, ale wypróbuję Nie, wolę używać detergenty ze sklepu