Spakowałeś to dziecku do samolotu? Na lotnisku może spotkać cię przykra niespodzianka

Lot z dzieckiem to wielkie wyzwanie logistyczne, a zawartość walizki musi być dokładnie przemyślana.

Okazuje się, że nie wszystkie dziecięce akcesoria można wnieść na pokład samolotu.

Warto sprawdzić czarną listę przedmiotów, by uniknąć łez i stresu podczas kontroli bezpieczeństwa.

Dla najmłodszych wyprawa na lotnisko to niemal filmowa przygoda. Start, lądowanie i wielkie maszyny robią wrażenie, ale rodzice doskonale wiedzą, że w powietrzu liczy się przede wszystkim święty spokój. Aby uniknąć marudzenia podczas kilkugodzinnego lotu, do bagażu podręcznego trafiają całe arsenały zabawek. Czy jednak zastanawialiście się, czy te przedmioty są mile widziane przez załogę i obsługę naziemną? Okazuje się, że nieświadomie możemy sprowokować niezłą aferę przy kontroli bezpieczeństwa. Linie lotnicze mają swoje żelazne zasady i nie zawahają się skonfiskować ulubionej rzeczy malucha, jeśli ta wzbudzi ich podejrzenia. Zanim zamkniecie walizkę, sprawdźcie, co jest absolutnie zakazane, by nie zaczynać urlopu od awantury.

Tych gadżetów nie zabierzesz do samolotu. Ochrona nie będzie miała litości

Choć pluszaki i gry planszowe to ratunek dla zestresowanych rodziców, przepisy bezpieczeństwa są bezwzględne i nie przewidują taryfy ulgowej. Największe emocje budzą przedmioty, które na pierwszy rzut oka wyglądają niewinnie, ale na monitorach skanerów przypominają realne zagrożenie. O co dokładnie chodzi? Na cenzurowanym są wszelkie zabawki imitujące broń, w tym nawet kolorowe, plastikowe pistolety na wodę czy zabawkowe miecze. Służby na lotnisku nie mogą sobie pozwolić na ryzyko i domysły, czy dany przedmiot to tylko wierna replika, czy może coś, co stanowi realne zagrożenie. Taka zabawka zostanie natychmiast zatrzymana, a dziecko straci swój skarb jeszcze przed wejściem do rękawa samolotu. To jednak nie koniec listy zakazów. Problematyczne okażą się również gadżety z ostrymi krawędziami, metalowymi elementami czy mechanizmami sprężynowymi, które mogą wystrzeliwać drobne elementy. Zamiast ryzykować nerwową atmosferę i płacz pociechy, lepiej postawić na sprawdzone i bezpieczne kredki.