Dramatyczne chwile na pogrzebie Celińskiej! Seweryn nie wytrzymał emocji

Tak Andrzej Seweryn żegnał Stanisławę Celińską. Emocje wzięły górę

Śmierć Stanisławy Celińskiej wstrząsnęła światem kultury i tysiącami fanów, którzy przez dekady podziwiali jej talent oraz niezwykłą charyzmę. Aktorka i wokalistka była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiej sceny, a jej odejście wywołało ogromne emocje wśród przyjaciół z branży. Na uroczystości pogrzebowej pojawiło się wiele znanych twarzy, jednak to właśnie Andrzej Seweryn przyciągnął uwagę wszystkich zgromadzonych. Aktor był wyraźnie poruszony i trudno było mu powstrzymać wzruszenie.

Andrzej Seweryn zalał się łzami na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Ten gest chwyta za serce

Ceremonia miała bardzo podniosły i pełen emocji charakter. W kościele panowała cisza, a żałobnicy z trudem ukrywali łzy. Wśród nich znalazł się Andrzej Seweryn, który od lat znał i cenił Stanisławę Celińską zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Aktor przez długi czas stał zamyślony, wpatrując się w miejsce ostatniego pożegnania artystki. W pewnym momencie kamery uchwyciły, jak ociera łzy. Widać było, że strata Celińskiej wyjątkowo mocno go dotknęła.

Najbardziej poruszający moment nastąpił jednak już przy samej mogile. Seweryn podszedł powoli do grobu i położył na nim pojedynczą białą różę. Ten symboliczny gest wzbudził ogromne emocje wśród obecnych. Biała róża od lat kojarzona jest z szacunkiem, czystością uczuć i pożegnaniem osoby wyjątkowej.

Andrzej Seweryn i Stanisława Celińska przez lata mijali się na teatralnych scenach i planach filmowych. Oboje należeli do grona najwybitniejszych polskich aktorów i wielokrotnie podkreślali ogromny szacunek do swojej pracy.

Być może rzeczywiście stanowiliśmy przeciwieństwa. Nigdy o tym nie pomyślałem, ale w miłości często tak bywa (...) To była młodzieńcza miłość. Przeżywaliśmy razem różne chwile, także artystyczne - powiedział aktor portalowi plejada.pl.

Internauci szybko zaczęli komentować zachowanie Seweryna w sieci. Wiele osób zwróciło uwagę na jego klasę i niezwykle subtelny sposób pożegnania zmarłej artystki.

Takiego przybitego Seweryna jeszcze nie widziałem - czytamy w sieci.

