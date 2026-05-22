Gwiazdy TVP zrobiły podcast o macierzyństwie. Drażba i Juarez zdradzają własne historie także z porodu

Dziennikarki TVP zrobiły podcast o macierzyństwie

Paulina Drażba z telewizją związana jest od ponad 20 lat. Pracowała w Polsat Cafe, gdzie prowadziła własne programy. Obecnie związana jest w Telewizją Polską, w której prowadzi "Polonia 24. Tygodnik", a także w towarzystwie niespełna 2-letniego syna Stasia, pojawia się w "Pytaniu na śniadanie" gdzie testuje ubrania, zabawki i inne gadżety dla dzieci. Gwiazda postanowiła przenieść swoją wiedzę macierzyńską z telewizji do internetu. Wraz z Roksaną Juarez, która również jest dziennikarką, wydawczynią programów informacyjnych i publicystycznych, a także mamą dwuletniego Julka, zrobiły podcast o rodzicielstwie. Poruszają w nim niezwykle szczere, momentami bezkompromisowe rozmowa o macierzyństwie – bez idealizowania, za to z dużą dawką autentyczności, humoru i dystansu.

Kiedy urodził się Staś, to ja dostawałam wiele wiadomości od innych kobiet. Pytania. Wątpliwości. Strachy. I zrozumiałam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Jak bardzo potrzebujemy prawdziwych historii. Ten podcast powstał z potrzeby serca. W Dniu Kobiet, w prezencie od nas - dla każdej z Was. Bo macierzyństwo to baby haj, ale też samotność. Łzy wzruszenia i wyczerpania. Miliony pytań. O myśli. I często żadnej odpowiedzi. Marzyłam o takim miejscu, w którym szczerze można o tym pogadać. Powiedzieć o tym głośno. Tak powstał podcast „Co my tu Mamy”. Nie zastanawiałyśmy się długo, zaczęłyśmy działać.

- powiedziała "Super Expressowi" Drażba.

Zostały wirtualnymi przyjaciółkami kobiet

Dziennikarki postanowiły podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z ciążą, porodem, lękami i macierzyństwem, opierając się na własnych historiach. Wiedząc, że nie wszystkie kobiety mają z kim poruszyć tak ważne tematy, postanowiły zostać ich wirtualnymi przyjaciółkami.

Nie czytałam "internetów” - nie wchodziłam na fora, czaty, strony internetowe. Wiedziałam, że ile ludzi, tyle opinii. Nie chciałam zwariować. zamiast tego postawiłam na pojedyncze książki i… rozmowy! Z kobietami, które znam, szanuję, lubię. Z mamą, z przyjaciółkami. Były i są ze mną na tej drodze i jestem im za to wdzięczna. A teraz pomyślałam, że nie każda młoda mama ma taki luksus. Więc chciałam stworzyć miejsce dla tych dziewczyn. Takie trochę wirtualne przyjaciółki. Tak, podcastów jest już całkiem sporo. W sieci jest mnóstwo ekspertek i influencerek. Więc albo mamy przykazania jak powinno być, albo treści, które poddajemy pod wątpliwość, bo im nie ufamy. Więc my w "Co my tu Mamy" mówimy o swoich doświadczeniach. Z życia wziętych. Mówimy prawdę. Jak przyjaciółka przyjaciółce

- mówi Juarez.

Nowe odcinki podcastu „Co my tu Mamy” ukazują się w każdą sobotę o godzinie 9:00 na YouTube i Spotify. Skróty można oglądać na TikToku oraz Instagramie.

