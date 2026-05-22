Tak teraz wygląda grób Stanisławy Celińskiej. Całe mnóstwo kwiatów!

Stanisława Celińska nie żyje. Uroczysty pogrzeb gwiazdy

Uroczystości pogrzebowe uwielbianej Stanisławy Celińskiej, aktorki i pieśniarki, która mimo choroby i bólu pracowała aż do samego końca, odbyły się 21 maja w Warszawie i zgromadziły rodzinę, przyjaciół oraz gwiazdy świata kultury. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a później kondukt udał się na Powązki Wojskowe, gdzie aktorka spoczęła w Alei Zasłużonych.

Zobacz także: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem!

W kościele ustawiono elegancką, drewnianą trumnę, obok której znalazły się państwowe odznaczenia artystki i jej kolorowe zdjęcie. Na ceremonii pojawili się m.in. Lucyna Malec, z którą zmarła od lat się przyjaźniła, Tomasz Karolak oraz Muniek Staszczyk, który przyniósł biały bukiet kwiatów. Emilia Krakowska w dłoniach niosła delikatne konwalie. Bukietów i wieńców było zresztą dużo więcej. Nie zabrakło też wzruszających słów duchownych i przyjaciół aktorki. Ks. Andrzej Luter mówił o niej jako o "pięknym człowieku", oddanej mamie i babci.

Zaskakująca sceneria na miejscu ostatniego spoczynku

Szczególne emocje wywołał widok miejsca pochówku. Przy grobie ustawiono charakterystyczny fotel-uszak, stolik i lampkę - dokładnie takie elementy scenografii towarzyszyły Celińskiej podczas koncertów. Ten symboliczny gest sprawił, że wielu żałobników nie kryło emocji.

Zobacz także: Zaskakujące zdjęcie na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Ustawiono je w kościele i na cmentarzu

Stanisława Celińska została pochowana niedaleko Edwarda Linde-Lubaszenki i Bożeny Dykiel, którzy zmarli w lutym tego roku. Na wieńcach pojawiły się przejmujące napisy od rodziny i przyjaciół ("Kochanej Stasi", "Żegnamy wielką artystkę", "Dziękuję za to, że byłaś"), a biało-czerwony wieniec przesłał także prezydent Karol Nawrocki. Gdy ceremonia się zakończyła, na grobie gwiazdy zaczęły pojawiać się kolejne wiązanki kwiatów. Wkrótce całe miejsce było szczelnie zapełnione wieńcami! Grób pod nimi utonął.

TUTAJ znajdziecie zdjęcia grobu Stanisławy Celińskiej oraz fotografie z ceremonii pogrzebowej.

Zobacz więcej zdjęć. Fotel na cmentarzu?! Taki widok zastali żałobnicy podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej