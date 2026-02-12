Walentynkowy szał ogarnął Jacka Borkowskiego oraz jego ukochaną. Mało kto spodziewałby się tego, że aktor aż tak się wczuje. Od samego rana zadbał o atmosferę: mieszkanie wypełniły balony w odcieniach czerwieni i różu, na stole pojawiły się własnoręcznie przygotowane słodkości, a w tle rozbrzmiewała muzyka. Było wspólne śpiewanie, śmiech i wybieranie stylizacji na wieczór tylko we dwoje.

Borkowski w ogniu miłości! Nocne szaleństwa i balony dla żony rozgrzały sieć

Patrząc na tych zakochanych, trudno uwierzyć, że ich małżeństwo przeszło prawdziwą "próbę ognia". Nie brakowało napięć, kryzysów i momentów, gdy przyszłość związku stanęła pod znakiem zapytania. Mówiło się nawet o rozstaniu. Zamiast jednak odpuścić, postanowili zawalczyć o siebie. W grudniu świętowali drugą rocznicę ślubu!

W rozmowie z "Super Expressem" żona Borkowskiego powiedziała wprost, że wsparcie drugiej połówki odgrywa bardzo ważną rolę - szczególnie jeśli chodzi o ludzi obciążonych dużym bagażem doświadczeń.

Wspieram cię, bo tak jak mówię, jesteśmy drużyną, gramy do jednej bramki. Czasami zdarzają się jednak takie... No bo to jednak temperamenty takie krakowsko-warszawskie się spotkały, więc czasami wrze, wrze (...) Nie jest łatwo. W pewnym wieku, jak się człowiek spotka i uważa, że to jest ta druga osoba dla niego, to trzeba to uszanować i naprawdę trzeba nad tym pracować. Te wszystkie zdjęcia instagramowe to jest iluzja. Naprawdę dzień codzienny, cały czas nas zaskakuje i naprawdę trudno się dopasować. Każdy z nas ma torbę pełną wspomnień. Pełną złych przeżyć, dobrych. No i musimy iść w jednym kierunku i się wspierać, no i być cierpliwym dla siebie oraz wyrozumiałym - wyjawiła nam Jolanta jakiś czas temu.

