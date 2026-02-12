Borkowski w ogniu miłości! Nocne szaleństwa i balony dla żony rozgrzały sieć

Jacek Borkowski znów udowodnił, że potrafi zagrać rolę romantyka nie tylko na scenie, ale i w domowym zaciszu. Aktor przygotował dla swojej żony niespodziankę. Oj działo się. Musicie zobaczyć to na własne oczy!

Walentynkowy szał ogarnął Jacka Borkowskiego oraz jego ukochaną. Mało kto spodziewałby się tego, że aktor aż tak się wczuje. Od samego rana zadbał o atmosferę: mieszkanie wypełniły balony w odcieniach czerwieni i różu, na stole pojawiły się własnoręcznie przygotowane słodkości, a w tle rozbrzmiewała muzyka. Było wspólne śpiewanie, śmiech i wybieranie stylizacji na wieczór tylko we dwoje.

Patrząc na tych zakochanych, trudno uwierzyć, że ich małżeństwo przeszło prawdziwą "próbę ognia". Nie brakowało napięć, kryzysów i momentów, gdy przyszłość związku stanęła pod znakiem zapytania. Mówiło się nawet o rozstaniu. Zamiast jednak odpuścić, postanowili zawalczyć o siebie. W grudniu świętowali drugą rocznicę ślubu!

W rozmowie z "Super Expressem" żona Borkowskiego powiedziała wprost, że wsparcie drugiej połówki odgrywa bardzo ważną rolę - szczególnie jeśli chodzi o ludzi obciążonych dużym bagażem doświadczeń. 

Wspieram cię, bo tak jak mówię, jesteśmy drużyną, gramy do jednej bramki. Czasami zdarzają się jednak takie... No bo to jednak temperamenty takie krakowsko-warszawskie się spotkały, więc czasami wrze, wrze (...) Nie jest łatwo. W pewnym wieku, jak się człowiek spotka i uważa, że to jest ta druga osoba dla niego, to trzeba to uszanować i naprawdę trzeba nad tym pracować. Te wszystkie zdjęcia instagramowe to jest iluzja. Naprawdę dzień codzienny, cały czas nas zaskakuje i naprawdę trudno się dopasować. Każdy z nas ma torbę pełną wspomnień. Pełną złych przeżyć, dobrych. No i musimy iść w jednym kierunku i się wspierać, no i być cierpliwym dla siebie oraz wyrozumiałym - wyjawiła nam Jolanta jakiś czas temu.

