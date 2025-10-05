Jacek Borkowski po kryzysie nie odrywa rąk od pięknej żony. Pokazał zaskakująco intymne zdjęcie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-05 6:22

Jacek Borkowski i jego żona ostatnio wzięli udział w intymnej sesji zdjęciowej, do której pozowali, ciasno się obejmując. Wyglądali na zakochanych w sobie do szaleństwa. A przecież jeszcze niedawno było bardzo głośno o kryzysie w ich związku. Po tym, jak Jolanta Borkowska mocno zdenerwowała się na męża i postanowiła wylać swoje żale w mediach, plotkowano nawet o rozwodzie. Do rozstania ostatecznie nie doszło, a małżonkowie mają się świetnie!

W styczniu 2025 r. Jacek Borkowski przebywał w szpitalu, gdzie wymieniono mu biodro. Kiedy opuścił placówkę, z radością wrócił do domu do ukochanej żony, a Jolanta robiła, co się dało, aby jej partner stanął na nogi - i to dosłownie.

Królowa, choremu mężusiowi zrobiła pyszne racuchy z jabłkami - pisał aktor na swoim facebookowym profilu.

Niedługo później nie było mu do śmiechu - Jolanta w sieci opisała, jak źle czuje się traktowana. Nieco ponad rok po ślubie zaczęły się plotki o rozwodzie. Na szczęście Borkowskiemu udało się zażegnać kryzys, a najnowsze zdjęcia aktora i jego żony wskazują jasno na to, że w ich związku jest lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zmysłowa sesja Borkowskiego i jego żony. Ci to się kochają!

Niedawno światło dzienne ujrzały gorące fotografie 66-letniego Jacka Borkowskiego i jego młodszej o nieco ponad dekadę żony. Para pozowała przed domem, na zielonej trawce, a także przy huśtawce i na leżaku. Humory im dopisywały, a iskrzenie było czuć już z daleka.

Na sesji Jolanta pojawiła się ubrana w długą, białą sukienkę w grochy, którą chętnie podwijała, pokazując zgrabne nogi. Borkowski leżał na kocu zrelaksowany, nie odrywając oczu, a momentami także i rąk, od ukochanej. Sielanka!

Małżonkowie pozowali też na tarasie - a to na huśtawce, a to na leżaczku. Czuli się przy sobie bardzo swobodnie, patrzyli sobie głęboko w oczy i chwytali za dłonie. Jolanta zmieniła sukienkę na czerwoną i dużo krótszą, a mąż spoglądał na nią z podziwem.

Wydaje się, że kryzys w ich relacji zniknął na dobre.

Co z tym kryzysem? Był i nie ma

Zaledwie kilka miesięcy wcześniej nie było wiadomo, czy małżeństwo Borkowskich przetrwa. W styczniu Jolanta wyniosła się od męża i opublikowała w sieci wpis "na wygnaniu".

Jacek zarzucił mi, że nie potrafię dostosować się do zasad panujących w jego rodzinie i że nie jestem stadna. Nie jestem kozą, która wyszła za pasterza stada. Owszem, długo mieszkałam sama, bo moja córka jest dorosła. I przenosząc się do Jacka, na pewno w jakimś stopniu naruszyłam istniejące od lat strefy komfortu jego Magdy. Ale byłam pewna, że biorę sobie za męża aktora, wokalistę, dobrego człowieka, który w razie potrzeby będzie potrafił zająć stanowisko. Jednak od pewnego czasu czułam się u niego jak lokator z eksmisją na plecach. Jako żona powinnam mieć wpływ na pewne decyzje w życiu codziennym. A tymczasem, ile razy chciałam coś przeforsować, słyszałam zawsze, że mogę się spakować i wracać do Krakowa - zdradziła Jolanta.

Niedługo później Borkowski uspokajał zaniepokojonych fanów, mówiąc, że w jego związku wszystko jest w najlepszym porządku. Teraz faktycznie jest, a życie z czwartą żoną idzie jak po maśle.

Aktor kilka dni temu na swoim facebookowym profilu opublikował bardzo zmysłową fotkę żony. Kiedy internautka napisała w komentarzu: "Takie intymne zdjęcia można zachować dla siebie", Borkowski odpisał: "Intymne, rzeczywiście, zachowałem dla siebie". Czyli kryzysu nie ma, pozostała tylko miłość.

JACEK BORKOWSKI
ROZWODY GWIAZD