Żona Jacka Borkowskiego żali się na męża. "Czułam się u niego jak lokator z eksmisją na plecach". Problemy w małżeństwie!

Mandaryna u Żurnalisty opowiedziała o swoim występie w Sopocie. „Ktoś to zrobił celowo”

Sensacja! Ściągnęli go do "Tańca z gwiazdami" specjalnie dla Szapołowskiej! Chodzi o znaną postać

Kaczorowska i Pela szykują się do rozwodu. Nie będzie orzeczenia o winie?! Wyciekły szczegóły

Jacek Borkowski dopiero co wyszedł ze szpitala, gdzie miał wymieniane biodro. Aktor szybko wrócił do obowiązków zawodowych, a żona, Jolanta Borkowska, robiła, co mogła, aby ukochany szybko odzyskał formę.

Królowa, choremu mężusiowi zrobiła pyszne racuchy z jabłkami - pisał aktor na Facebooku.

Nagle sielanka się skończyła? Żona 65-letniego gwiazdora pożaliła się w mediach na małżonka. I to jak! Plotkuje się o najgorszym, choć przecież zakochani pobrali się nie tak dawno, bo pod koniec 2023 r.

Zobacz także: Jacek Borkowski w wieku 64 lat wziął czwarty ślub. Co za ceremonia!

Będzie rozwód? Żona Borkowskiego "na wygnaniu"

Jolanta Borkowska dała ostatnio w sieci znać, że "złożyła wypowiedzenie". Co to właściwie znaczy? Wyjaśniła w rozmowie w Show News.

Zobacz także: Jacek Borkowski wziął trzy śluby w kościele, choć sam nie jest wierzący? Mocne słowa aktora!

Jacek zarzucił mi, że nie potrafię dostosować się do zasad panujących w jego rodzinie i że nie jestem stadna. Nie jestem kozą, która wyszła za pasterza stada. Owszem, długo mieszkałam sama, bo moja córka jest dorosła. I przenosząc się do Jacka, na pewno w jakimś stopniu naruszyłam istniejące od lat strefy komfortu jego Magdy. Ale byłam pewna, że biorę sobie za męża aktora, wokalistę, dobrego człowieka, który w razie potrzeby będzie potrafił zająć stanowisko. Jednak od pewnego czasu czułam się u niego jak lokator z eksmisją na plecach. Jako żona powinnam mieć wpływ na pewne decyzje w życiu codziennym. A tymczasem, ile razy chciałam coś przeforsować, słyszałam zawsze, że mogę się spakować i wracać do Krakowa - zdradziła Jolanta.

Teraz w sieci pokazała nagrania z Krakowa, które podpisała: "na wygnaniu".

Zobacz także: Żona Borkowskiego zafundowała aktorowi nie lada atrakcje. Wszystko pokazali w sieci

Jacek Borkowski komentuje

Aktor, dla którego Jolanta jest już czwartą żoną, skomentował niepokojące doniesienia o kryzysie w małżeństwie.

Nie ma o czym mówić. Jest dobrze - wyznał Jacek Borkowski Faktowi.

Zobacz także: Jacek Borkowski przeszedł operację. Zaapelował do wiernych fanów

Zobacz więcej zdjęć. Jacek Borkowski wziął trzeci ślub kościelny

Jacek Borkowski wziął trzy śluby w kościele, choć sam nie jest wierzący? Mocne słowa aktora! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.