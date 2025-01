Jacek Borkowski to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Gwiazdor popularność i uznanie fanów zdobył rolą w serialu "Klan", gdzie od lat wciela się w postać Piotra Rafalskiego. Borkowski w najnowszym wywiadzie podzielił się z fanami informacją o swojej operacji. Takich wieści chyba nikt się nie spodziewał.

Zobacz też: Żona Borkowskiego zafundowała aktorowi nie lada atrakcje. Wszystko pokazali w sieci

Jacek Borkowski przeszedł operację, o której poinformował w rozmowie z dziennikarzami portalu shownews.pl. Aktor ponoć mocno zaniedbał swoje zdrowie i zabieg był dla niego konieczny. Opowiedział też, że bolało go bardzo biodro, a jedna noga zrobiła się krótsza. Takich rewelacji chyba nikt się nie spodziewał.

Od kilku lat borykałem się z bólem lewego biodra, aż doprowadziłem się do takiego stanu, że miałem problem, żeby wsiąść do samochodu. Noga zrobiła się krótsza o 2 centymetry i już nie mogłem zwlekać z operacją. (...) Miałem pierwszą operację w życiu, co wiązało się z dużym stresem, ale na szczęście jest już po wszystkim i mam nowe biodro - wyjawił w rozmowie z dziennikarzami Shownews.