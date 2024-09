W sobotę w rodzinnym Krakowie pani Joli zakochani poszli do ołtarza podczas prywatnej, skromnej uroczystości. Dokładnie tak, jak sobie wymarzyli. - Chcieliśmy pobrać się zupełnie bez nikogo. Zrobiliśmy tak, jak zaplanowaliśmy. Mieliśmy spokój i ciszę - mówi nam Jacek Borkowski.

Dla aktora to już czwarty ślub, a przed ołtarzem stanął po raz trzeci. Jego pierwszą żoną była Elżbieta Jasińska. Pobrali się jeszcze na studiach. Drugą wielką miłością gwiazdora była Katarzyna Borkowska. Ślub wzięli jednak tylko w urzędzie. W tym czasie pierwsza żona załatwiała tzw. "rozwód kościelny". Otrzymali go dopiero 8 lat po rozwodzie w sądzie.

Kombinowała, robiła podchody, żeby unieważnić ślub. Mnie na tym nie zależało, w ogóle się w to nie angażowałem. Powiedziałem jej, że może robić i napisać we wniosku, co chce. Chyba napisała, że jestem homoseksualistą. To załatwiło sprawę - śmieje się Jacek Borkowski w rozmowie z "Super Expressem".