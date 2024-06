Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem. Impreza trwała do nocy. ZDJĘCIA

Jacek Borkowski o wpływie młodej żony

Jacek Borkowski (65 l.) tuż przed świętami Bożego Narodzenia poślubił swoją ukochaną, Jolantę Popławską. Ich miłość od tego czasu kwitnie i nabiera tempa! Jak wyznał w rozmowie z "Super Expressem" - ukochana robi mu modowe prezenty.

Jacek Borkowski rozkochał młodą żonę w starociach! Tak się wystroili na targ. Widać różnicę wieku? Mamy zdjęcia

- Otrzymuję ich mnóstwo, bo Jola jest fanką kolorowych ciuchów i od pewnego czasu ubiera mnie od stóp do głów w takie właśnie ubrania. W swojej szafie mam też coraz więcej kolorowych podkoszulek, koszul i skarpetek, a to bogactwo kolorów świetnie wpływa na moją psychikę. Jola zawsze uważała, że zbyt często chodzę w czarnych ciuchach, co kojarzyło się jej z typem egzystencjalnego samotnika. Postanowiła więc zmienić mój wizerunek i muszę przyznać, że był to strzał w dziesiątkę! Teraz jestem postrzegany jako bardziej radosny i pełen niespożytej energii facet. Na planie „Klanu” wszyscy byli pod wrażeniem mojej modowej przemiany, ale ja powtarzam, że to tylko i wyłącznie zasługa Joli.

Jacek Borkowski o różnicy wieku

Między aktorem "Klanu" i jego małżonką jest dziesięć lat różnicy. Zapytaliśmy, jaki ma to wpływ na ich małżeństwo.

- To zdecydowanie pomaga! Dziesięć lat to przecież żadna różnica, dzięki czemu nie tłumaczymy sobie wiadomych spraw. Mamy podobne doświadczenia, a co za tym idzie te same skojarzenia i identyczną wrażliwość. Skoro Jola pamięta buty na kartki, niekończące się kolejki po papier toaletowy, czy walkę o kawałek chudej szynki, to między nami nie ma rozdźwięku i żadnej mentalnej przepaści. Nie jestem więc mentorem w tym związku, nie objaśniam oczywistych faktów, które doskonale pamiętamy. To idealny układ, który bardzo ułatwia wspólne pojmowanie świata - wyznał gwiazdor "Klanu". Podpytaliśmy też o prezenty jakie sobie robią...

- Umówiliśmy się z Jolą, że ona mnie ubiera, a ja ją... rozbieram. Jesteśmy już na takim etapie życia, że stawiamy na dobrą zabawę i nie traktujemy wszystkiego na serio. Takie podejście po prostu wykańcza i powoduje frustrację. Nie zdradzę jednak pikantnych szczegółów, bo są sprawy, które należy zachować tylko dla siebie. I tego się trzymajmy! - wyznał aktor ze śmiechem.

Zobaczcie zdjęcia ze ślubu pary w galerii pod tekstem!

