Rocznica śmierci Edwarda Gierka. W Sosnowcu wciąż o nim pamiętają . Jego grób zasypali kwiatami

To już 24 lata od śmierci Edwarda Gierka. Polityk zapisał się w pamięci tysięcy Polaków. Przez 10 lat był I sekretarzem KC PZPR i to w jego czasach nastąpiły ważne zmiany, jak choćby rozwój przemysłu. Do dziś wielu wspomina go z sentymentem, szczególnie w rodzinnym Sosnowcu. Mieszkańcy miasta o nim nie zapominają. Świadczy o tym wygląd grobu Gierka w 24 rocznicę śmierci.