Stanisława Gierek była żoną I sekretarza. Plotkowano na jej temat co niemiara

Stanisława Gierek była żoną Edwarda Gierka i jak na czasy PRL, pewnego rodzaju celebrytką. Z racji tego, że była małżonką pierwszego sekretarza, o Stanisławie Gierek było bardzo głośno. Pojawiały się różne plotki i doniesienia na jej temat. Dotyczyły one przede wszystkim wyglądu pani Gierkowej, a właściwie tego, jak dbała o siebie. Plotkowano np. że lata do fryzjera aż do Paryża. O tę pogłoskę zapytał panią Gierek dziennikarz Janusz Rolicki.

Co mu odpowiedziała wówczas żona Gierka? - Pani Stanisława spojrzała wtedy na mnie jak na głupiego i odpowiedziała pytaniem na pytanie: "Czy pan wierzy w takie brednie?". Po czym dodała: "Czy ja jestem idiotką, aby mężowi sprawiać tego rodzaju kłopoty? To brednie rozgłaszane przez ubeków. Oni po odejściu męża z KC sprawdzali, czy był górnikiem w Belgii, jeździli tam, a o mnie rozpowiadali takie wyssane z palca opowieści" – miała odpowiedzieć szczerze Stanisława Gierek, czytamy w portalu wysokieobcasy.pl.

Prawda o włosach Stanisławy Gierek. By mieć misterną fryzurę spała na siedząco!

Po latach prawda na temat paryskich podróży żony I sekretarza ujrzała światło dzienne. W rozmowie z Faktem wróciła do tego wnuczka Gierka, a córka prof. Adama Gierka, prof. Stanisława Gierek-Ciecura, która ujawniła, że do jej babci przychodziła fryzjerka. Co ciekawe, Stanisława Gierek, by nie popsuć elegancko ułożonej fryzury, decydowała się na ogromne poświęcenie: – Babcia Stasia miała zawsze natapirowane włosy. Z jej fryzurą związany był cały rytuał. Przychodziła do babci fryzjerka, układała je mozolnie i lakierowała. Gdy włosy wreszcie były ułożone, babcia spała na siedząco, by nie zburzyć misternej konstrukcji - wspomina po latach wnuczka Gierka.

Kim była żona Gierka, Stasia?

Stanisława Gierek urodziła się w 1918 roku w Sosnowcu, a zmarła w 2007 roku w Cieszynie. Ślub z Edwardem Gierkiem wzięła 10 kwietnia 1937 roku. Małżonkowie doczekali się jednego syna, Adama Gierka, który był europosłem.

