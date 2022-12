Edward Gierek: żona, synowie i synowa

Edward Gierek w latach 1970 - 1980 był I sekretarzem KC PZPR, czyli najważniejszą osobą w państwie. Nic dziwnego, że nie tylko jego życie polityczne interesowało Polaków, lecz także prywatne. Na temat żony przywódcy Polski Ludowej - Stanisławy Gierek - krążyły niestworzone historie, takie jak to, że... latała do fryzjera do Paryża. Obiektem zainteresowania obywateli byli także synowie Edwarda Gierka: Adam i Jerzy. O drugim wiele się nie mówiło, pierwszy natomiast - Adam Gierek - zrobił całkiem sporą karierę polityczną: był m.in. europosłem i senatorem. Bardzo burzliwe było jego małżeństwo z wybitną okulistką - profesor Ariadną Gierek-Łapińską. Kobieta miała problemy z alkoholem, o czym wspominała nawet jej córka, wnuczka Edwarda Gierka. Prawie nikt za to nie wie, że Edward i Stanisława Gierkowie mieli jeszcze jednego syna.

Trzeci syn Edwarda Gierka. Jego śmierć to był straszny cios

O istnieniu Adama Gierka i jego brata Jerzego każdy wiedział. Adam urodził się w 1938 roku, gdy jego ojciec miał 25 lat. Cztery lata później na świat przyszedł Jerzy. W międzyczasie urodził się jeszcze jeden syn późniejszego I sekretarza KC PZPR. W 1940 roku Stanisława Gierek urodziła Zygmunta. Niestety, stała się straszna tragedia i chłopczyk zmarł w wieku niemowlęcym. Dla rodziców musiał to być straszny cios. W tamtych czasach jednak śmiertelność wśród niemowląt była znacznie większa niż dziś.

