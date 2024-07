Promienna skóra muśnięta słońcem – idealny makijaż na lato.

Maybelline NY Music Stories: Era of Lashes – Trzy dni niesamowitych wrażeń z marką Maybelline New York

Latem, szczególnie podczas upałów warto postawić na zasadę less is more! To czas by postawić na lżejsze formuły i nakładać na skórę jak najmniej kosmetyków kolorowych, aby zbytnio jej nie obciążać. Teraz najlepiej sprawdza się lekkie kremy BB czy CC. Wakacyjny look nie obejdzie się bez bronzera i różu do policzków. Zanim jednak sięgniesz po produkty do makijażu pamiętam, ze najważniejsza jest cera – zadbaj o jej intensywne nawilżenie.

Krok 1 to serum nawilżające i krem z SPF lub baza z SPF. Wybieraj formuły z SPF 30 lub SPF50.

Bubble serum ultra nawilżająco-rozświetlające Boombastic LAB, FaceBoom, cena: ok. 35zł

Wegańska formuła zawiera kapsułki sferyczne z wygładzająco-rozjaśniającą biotyną i nawilżająco-kojącym kwasem mlekowym, które uwalniają się podczas aplikacji – silnie rewitalizując skórę. Utrastabilna witamina C wpływa regenerująco, rozjaśniająco i wyrównuje koloryt skóry. y-PGA oraz trzy rodzaje kwasu hialuronowego, kompleksowo nawilżają skórę oraz zwiększają jej napięcie. Efekt nawilżenia i wygładzenia wspiera ekstrakt z kwiatów bananowca.

i Autor: materiał prasowy Faceboom

Zamiast mocno kryjącego podkładu wybierz lekkie formuły kremów BB lub CC, które upiększą cerę, ale jednocześnie będę pielęgnować skórę. Jeśli dodatkowo będą to formuły z SPF – idealnie!

Witaminowy krem BB myBBalm, Miya Cosmetics, cena: ok. 50 zł

Ten multifunkcyjny krem BB to połączenie lekkiego podkładu, pielęgnującego skórę kremu i kosmetyku chroniącego skórę przed działaniem promieniowania UV. Witaminowy krem BB myBBalm wyrównuje koloryt skóry, koryguje niedoskonałości, a dodatkowo wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami. Zawarte w nim fotostabilne filtry skutecznie chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieniowanie UVA i UVB. Aksamitna kremowa konsystencja bardzo przyjemnie rozprowadza się na skórze, nie roluje się i nie spływa wraz z potem, nawet podczas upałów!

Skorzystaj z korektora jeśli chcesz mocniej przykryć jakąś niedoskonałość. A co z pudrem? Ponieważ przy upałach twarz szybko zaczyna się świecić, zamiast matowić całą twarz, delikatnie omieć pędzlem z pudrem jedynie strefę T. Unikniesz kontrastu między matową częścią twarzy, a wyświecającą się strefą T.

i Autor: materiał prasowy Miya

Ultra blurring pink loose powder FaceBoom make-up, cena: ok. 43 zł

Ten puder pokochamy za efekt blur! Wystarczy niewielka ilość, by ukryć niedoskonałości, oznaki zmęczenia i niewyspania. Drobne zmarszczki stają się mniej widoczna, a koloryt bardziej jednolity. To puder, który błyskawicznie poprawi wygląd cery, dając efekt nieskazitelnie gładkiej skóry. Puder ma delikatny różowy kolor, jednak nie ma to wpływu na odcień skóry. Puder adoptuje się do koloru kremu BB czy podkładu i idealnie stapia się ze skórą, nadając jej świeży wygląd.

Potem róż i odrobine bronzera, by nadać twarzy efekt skóry muśniętej słońcem. Jeżeli używasz bronzera w paletce – użyj dużego pędzla i aplikuj bronzer na te partie twarzy, które naturalnie łapią słońce – czoło, grzbiet nosa, szczyty kości policzkowych. Jeśli dodatkowo chcesz optycznie wyszczuplić twarz, zaaplikuj bronzer również na kościach żuchwy. Nie przesadź z ilością produktu – mniej znaczy lepiej!

Dodaj odrobinę różu na policzki i na grzbiet nosa. Pamiętaj, że kolor różu powinien być zbliżony do twoich naturalnych rumieńców. Nie wiesz jaki odcień wybrać? Przyjrzyj się naturalnej barwie ust – możesz dobrać podobny odcień różu. Dobrą wskazówką może być też naturalny kolor opalenizny. Jeśli opalasz się na złoty, oliwkowy kolor – sięgnij po ciepłe odcienie różu np. brzoskwiniowe, koralowe lub wpadające w złotawy ton, jeżeli opalasz się na czerwono, a twoja cera jest zwykle bardzo jasna – wybierz chłodny odcień.

Po nałożeniu bronzera i różu, delikatnie wymieszaj je pędzlem w celu rozproszenia pigmentu i uzyskania płynnego przejścia między nimi. Aby dobrze zblendować oba produkty możesz też skorzystać z gąbeczki do makijażu.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

Płynny róż FaceBoom make-up, cena: ok. 33 zł

Dostępny w 2 odcieniach: bubble pink – chłodnej i dusty pink - ciepłej tonacji. Jest mocno napigmentowany, dlatego nakładaj go zaczynając od bardzo małej ilości i w razie potrzeby dokładaj kolejne warstwy. Bardzo dobrze się wtapia w skórę i utrzymuje na niej cały dzień.

Lubisz delikatny glow na skórze? Muśnij skórę rozświetlaczem! Nakładaj go na górne części kości policzkowych, grzbiet nosa oraz łuk kupidyna. Doda cerze blasku, a Ty będziesz wyglądać jakbyś właśnie wróciła z urlopu. Jako pierwszy aplikuj bronzer, potem róż, a na końcu rozświetlacz. Pamiętaj, nie nakładaj rozświetlacza na zmiany skórne lub wykwity, bo podkreślisz ich widoczność! Możesz go nakładać wraz z bronzerem i różem lub połączyć go jedynie z różem – uzyskując piękny efekt młodej, świeżej cery.

Teraz już tylko pomaluj rzęsy i zadbaj o brwi - wyczesz i nadaj im kształt z pomocą żelu do brwi. A usta podkreśl błyszczykiem. Szukaj kosmetyków, których formuły są bogate w składniki odżywcze i nawilżające, a dodatkowo chronią przed słońcem - delikatna skóra warg nie przepada za promieniowaniem UV.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom