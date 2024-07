Kwiaty, które kwitną wiosną, posadź w sierpniu. Co siać w sierpniu w ogrodzie?

Jak się pozbyć brzydkich zapachów w muszli klozetowej. Wlej to do środka i nie spuszczaj wody. Toaleta będzie lśniła czystością, a brzydkie zapachy zostaną zneutralizowane

W sierpniu sadzimy bulwy zimowitów, dzięki temu zakwitną już jesienią. Ale koniec sierpnia to także odpowiedni czas na sadzenie cebul narcyzów i szachownic: cesarskiej i kostkowej. Wraz z końcem lata można także sadzić hortensje. Ważne jednak, żeby stanowisko było zacienione, bo, mimo że sierpniowo-wrześniowe słońce nie jest już tak ostre, to może jeszcze poparzyć kwiaty. Druga część lata to także dobry czas na sadzenie różaneczników. Zwróćmy uwagę, by dzień przesadzania rododendronów był raczej bezchmurny i wilgotny. Najlepiej robić to rano lub późnym popołudniem.

Jakie kwiaty wysiać w sierpniu?

Sierpień to czas, w którym siejemy kwiaty dwuletnie oraz wieloletnie. To dobry moment na wysianie malwy, dziewanny, marchwi, łubinu oraz niezapominajek, bratków, dzwonków ogrodowych i stokrotek. Wraz z końcem sierpnia i początkiem września warto także wysiać nagietki, smagliczki, chabry, zawilce i fiołki. Wysiane teraz zdążą podrosnąć do zimy, a dzięki temu szybciej zakwitną i upiększą ogród. Jeśli siejemy kwiaty bezpośrednio na rabaty, warto wcześniej przygotować glebę. Usuwamy z niej przekwitnięte rośliny i chwasty. Nawozimy ziemię kompostem lub preparatami bogami w potas oraz fosfor i motyczkujemy, rozbijając większe grudki. Po tygodniu siejemy kwiaty. Nasiona umieszczamy rzędowo w rowkach. Po wysianiu delikatnie przykrywamy nasiona ziemią.

