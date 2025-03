Anna Mucha komentuje coraz wyższe ceny biletów do teatru. Szok, co wyznała

Jacek Borkowski od jakiegoś czasu znów jest zakochany. Aktor, znany z serialu "Klan", nie ukrywa swojego szczęścia i chętnie pokazuje się z nową partnerką. Niedawno pojawił się na wiosennej ramówce TVP, gdzie wraz z ukochaną opowiedział nam o swojej relacji oraz plotkach na temat kryzysu w związku. W końcu prawda ujrzała światło dzienne.

Prawda o relacji Borkowskiego ujrzała światło dzienne

Jacek Borkowski oraz jego żona Jolanta pojawili się niedawno na wiosennej ramówce TVP. Znany aktor i jego małżonka w rozmowie z "Super Expressem" wyjawili, jak się wspierają w codziennym życiu. Okazuje się, że różnie z tym bywa.

Raz jest to wsparcie, a raz nie ma tego wsparcia. No tak jest, takie życie - wyjawiła "Super Expressowi" piękna żona Borkowskiego.

Aktor w trakcie wypowiedzi żony postanowił zabrać głos. Chyba nieźle się zaskoczył, kiedy jego ukochana wyjawiła, że różnie bywa ze wspieraniem go.

Mnie się wydawało, że zawsze mnie wspierasz - wtrącił się Borkowski.

Jolanta z kolei przyznała, że są drużyną, ale czasami między nimi wrze. Możliwe, że jest to podyktowane ich ognistymi charakterami.

Wspieram cię, bo tak jak mówię, jesteśmy drużyną, gramy do jednej bramki. Czasami zdarzają się jednak takie... No bo to jednak temperamenty takie krakowsko-warszawskie się spotkały, więc czasami wrze, wrze - zdradziła nam Jolanta Borkowska.

Jolanta Borkowska wyjawiła nam czy plotki o kryzysie w jej związku są prawdziwe. Kobieta przyznała, że miała kilka przemyśleń, przez które wyjechała z Warszawy. Po czasie jednak wróciła, aby zawalczyć o relację z Borkowskim.

Pojawiły się takie z mojej strony przemyślenia głębsze, no to pojechałam na jakiś czas do Krakowa. Przemyślałam no i mówię... Posklejałam skrzydła i wróciłam. No bo z kim się będę kłócić w Krakowie? - przyznała ukochana aktora.

Żona aktora wyjawiła sekret ich relacji. Okazuje się, że dojrzałym osobom trudniej jest budować relację. To wymaga ogromnego zaangażowania oraz pracy. Na szczęście im się to jak najbardziej udaje.

Nie jest łatwo. W pewnym wieku, jak się człowiek spotka i uważa, że to jest ta druga osoba dla niego, to trzeba to uszanować i naprawdę trzeba nad tym pracować. Te wszystkie zdjęcia instagramowe to jest iluzja. Naprawdę dzień codzienny, cały czas nas zaskakuje i naprawdę trudno się dopasować. Każdy z nas ma torbę pełną wspomnień. Pełną złych przeżyć, dobrych. No i musimy iść w jednym kierunku i się wspierać, no i być cierpliwym dla siebie oraz wyrozumiałym - mówi Jolanta Borkowska.

Na koniec rozmowy zapytaliśmy aktora, czy zgadza się ze słowami ukochanej żony. Jacek Borkowski powiedział, że jak najbardziej.

Proszę nie prowokować, żebym nie musiał mówić inaczej. Absolutnie się zgadzam - mówi zachowawczo Jacek Borkowski.

Rozmawiała Julita Buczek

