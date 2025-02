Jacek Borkowski nie ma ostatnio zbyt łatwego czasu. Jego związek wywołał niedawno spore poruszenie w mediach społecznościowych. Czyżby nie było tak pięknie, jak aktor stara się przedstawić w sieci? W najnowszym wywiadzie wybranka Jacka wyjawiła prawdę na temat tej skomplikowanej relacji.

To koniec miłości Jacka Borkowskiego? Jest awantura

Jacek Borkowski i Jolanta Popławska poznali się w trakcie koncertu. Kobieta szybko wpadła w oko znanemu aktorowi, który postanowił szybko się z nią związać, bo jak przyznał w jednym z wywiadów "nie było na co czekać". Gwiazdor i jego ukochana po trzech miesiącach znajomości zaręczyli się. Po czasie wyszło na jaw, że czwarta żona aktora mieszka bowiem nie tylko ze swoim wybrankiem, ale także z dwójką dorosłych dzieci 65-latka. Jola w jednym z wywiadów mówiła nawet, że trudno jej się odnaleźć w tej sytuacji. Jacek tego nie rozumie i tylko się na nią denerwuje.

Jacek zarzucił mi, że nie potrafię dostosować się do zasad panujących w jego rodzinie i że nie jestem stadna. Nie jestem kozą, która wyszła za pasterza stada. Owszem, długo mieszkałam sama, bo moja córka jest dorosła. I przenosząc się do Jacka, na pewno w jakimś stopniu naruszyłam istniejące od lat strefy komfortu jego Magdy. Ale byłam pewna, że biorę sobie za męża aktora, wokalistę, dobrego człowieka, który w razie potrzeby będzie potrafił zająć stanowisko - mówiła Jola dziennikarzom serwisu Show News.

Jolanta jakiś czas temu zdecydowała się przerwać milczenie i wyjawić, jak naprawdę wygląda jej relacja z ukochanym i jego dziećmi. Czy rzeczywiście jest jakiś kryzys?

Paroles, peroles, paroles... Padły piękne słowa. Jestem zachwycona, wzruszyłam się. Jacek umie ślicznie mówić, czarować, jest elokwentny, jest erudytą, aktorem. Ściszy głos, podniesie głos, tembr głosu będzie miał sensualny... Ale zachwyt to za mało. Chcę, żeby za pięknymi słowami szły czyny, bo ja już na koncercie pod sceną nie stoję, ja już w domu mieszkam, pan mąż musi to zauważyć, a z tym ma problem - powiedziała wyraźnie poirytowana Jolanta w "Twoim Imperium".

Nie wiadomo, co na to Borkowski. On nie opowiedział jeszcze na medialną zaczepkę ze strony żony. Znając go, możemy mieć jednak pewność, że niedługo to nastąpi.

