Małżeńskie problemy w życiu aktora z „Klanu”? „Taką deklarację trzeba szanować”

Jacek Borkowski wielokrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Obecnie jest ze swoją już czwartą żoną. Aktor po śmierci trzeciej małżonki już zaczął godzić się z samotnością i skupił się na karierze oraz dzieciach. Wtedy pojawiła się Jolanta, którą poznał na koncercie 2023 roku. Wszystko poszło w ekspresowym tempie i para po kilku miesiącach była już zaręczona, a ślub nastąpił niewiele jeszcze w tym samym roku.

Jolanta dla swojego partnera porzuciła rodzinny Kraków i zdecydowała się na życie w podwarszawskiej rezydencji aktora. Para wszędzie chwaliła się w swoim szczęściem. Żeby pokazać, jak bardzo się kochają, zdecydowali się na drugi ślub, ale tym razem w krakowskim kościele. Po operacji biodra Borkowski wielokrotnie podkreślał wszędzie swoją wielką miłość do żony:

- To dla mnie taki bonus od życia, po tym co ja przeszedłem. Jest moją nagrodą. To, że w jesieni życia spotkałem taką kobietę, takiego pięknego człowieka, to wielkie szczęście — mówił „Faktowi” po operacji biodra.