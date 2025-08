Jerzy Połomski życie prywatne. Mówili że jest gejem i ma romans z Edytą Wojtczak. Plotek było mnóstwo

Jerzy Połomski był postacią, na której muzyce wychowało się kilka pokoleń Polaków. Drugiego takiego wokalisty nie było. Artysta zmarł w wieku 89 lat. Ostatnie miesiące spędził w domu opieki w Skolimowie, gdzie miał zapewnione komfortowe warunki. O przyczynie śmierci Jerzego Połomskiego mówiła nam jego menedżerka. - Jerzy miał infekcję. Jego organizm nie poradził sobie z zakażeniem, które wdarło się do jego organizmu. Trudno mi teraz dokładnie powiedzieć. Wiem, że lekarze do końca o niego walczyli. Niestety się nie udało - zdradziła w rozmowie z "Super Expressem" Violetta Lewandowska. Tuż po tym, jak okazało się, że Jerzy Połomski nie żyje, ze zdwojona siłą zaczęły mnożyć się różne plotki na jego temat. Jeszcze za życia artysty zresztą wiele mówiło się o tym, że miał być gejem, co tłumaczyłoby to, że nigdy się nie ożenił. Z drugiej strony opowiadano o jego rzekomym romansie z prezenterką Edytą Wojtczak. On sam nigdy coming outu nie dokonał. Jerzego Połomskiego dobrze znał Jacek Borkowski. Słynny aktor przez wiele lat miał styczność ze znacznie starszym od siebie piosenkarzem. W rozmowie z portalem Shownews.pl wyjawił jedną z tajemnic Jerzego Połomskiego.

Jacek Borkowski o sekrecie Jerzego Połomskiego: "To mnie nie szokowało"

Jacek Borkowski nie mówi o orientacji psychoseksualnej piosenkarza, tylko o jego perukach. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy z tego, że Jerzy Połomski nie miał włosów!

Od 16. roku życia, kiedy wystąpiłem na festiwalu w Zielonej Górze, co chwilę się z nim widywałem. Obaj skończyliśmy też PWST w Warszawie i dużo się od niego nauczyłem. Chociaż dla niektórych Jurek był synonimem taniej estrady, ja lubiłem obserwować go zza kulis. W garderobie Jerzy Połomski siedział bez peruki, ale już jako dziecko wiedziałem, że nie miał włosów i to mnie nie szokowało

- wyjawił gwiazdor "Klanu". Ostatni raz spotkał się on z Jerzym Połomskim, gdy ten mieszkał już w Skolimowie.

Choroba go dotknęła, choć cały czas był zadbany i zakładał swoją nieodłączną perukę. Ale nie do końca jestem pewien, czy on zdawał sobie sprawę z tego, że to ja go odwiedziłem. To już pozostanie niedopowiedzeniem i finałem mojej znajomości z Jerzym Połomskim

- podsumował Jacek Borkowski.

