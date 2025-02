Kuba Wojewódzki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy, satyryków i osobowości telewizyjnych. Urodził się 2 sierpnia 1963 roku w Koszalinie i od lat jest związany z mediami, zwłaszcza telewizją i prasą. Swoją karierę zaczynał jako dziennikarz muzyczny. Popularność przyniosła mu rola jurora w programach talent show - najpierw w "Idolu", a później w "Mam talent!" i "X Factor".

Największą sławę przyniósł mu autorski talk-show "Kuba Wojewódzki", który emitowany jest na antenie TVN od wielu lat. Do swojego programu zaprasza znanych gości ze świata muzyki, filmu, sportu i polityki, zadając im nieoczywiste, często prowokacyjne pytania. Dzięki swojej inteligencji i ciętemu językowi stał się jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Oprócz działalności telewizyjnej Wojewódzki przez lata publikował felietony w "Polityce" i "Newsweeku". Od kilku lat spełnia się też jako biznesmen - Kuba jest właścicielem kilku restauracji.

Kuba Wojewódzki, który współtworzy kilka restauracji, w tym popularne miejsca w Warszawie. Jego lokale wyróżniają się nie tylko ciekawym menu, ale także nowoczesnym wystrojem i klimatem. Dzięki swojemu nazwisku i rozpoznawalności Wojewódzki przyciąga do swoich restauracji tłumy gości. Niedawno z okazji tłustego czwartku postanowił wypuścić do sprzedaży pączki. Wypieki są nie byle jakie! Nie każdy sobie na nie pozwoli.

Okazuje się, że za pączka od Kuby Wojewódzkiego trzeba będzie zapłacić 100 dirhamów, czyli około 107,67 złotych. Skusicie się?

Grzeszysz? Rób to w wielkim stylu. Nie bez powodu nasze pączki są poj*chanie drogie, ale i grubo nadziane tak jak nasza restauracja w weekendowe wieczory – pełna i bez granic. Nadzienie? Jak dubajska czekolada. Polewa? Roztapia się w ustach szybciej niż Twoje zasady przy drugim drinku. Ciasto? Puszyste jak Twoje najbardziej szalone marzenia. Przedsprzedaż rusza właśnie dzisiaj i uwaga – ilość jest mocno ograniczona. Kto pierwszy, ten zgrzeszy! Zamówienia zbieramy do 24 lutego lub do wyczerpania limitu! 100 Dirhamów /szt. - czytamy na instagramowym koncie NIEWINNI CZARODZIEJE TrzyZero.