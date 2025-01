Rewolucja w ramówce TVN! Koniec "Milionerów". Wojewódzki zgrzecznieje? Co z Gessler?

Rewolucja w TVN. Wojewódzki i Gessler będą musieli się przestawić

Stacja TVN zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. I wszystkim "kapcie spadły"! Na widzów czeka ogromna rewolucja i konieczność zmiany przyzwyczajeń.

Koniec "Milionerów"

Pierwszą szokującą wiadomością jest koniec "Milionerów". Show, prowadzony przez Huberta Urbańskiego nie znalazł się w nowej ramówce TVN. Program był emitowany codziennie od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.50. Format oparty brytyjskim "Who Wants to Be a Millionaire" jest uznawany za najlepszy na świecie. Jesienią 2024 roku pojawiły się obawy, że to już koniec "Milionerów", bo miejsce teleturnieju zajął nowy reality show. Program wrócił na antenę w listopadzie. Na wiosnę 2025 roku nowych odcinków już nie zobaczymy.

Spokojny o swoje show może być Kuba Wojewódzki, który nadal będzie zapraszał na swoją kanapę polskich celebrytów. Prowadzący będzie musiał jednak przystosować się do nowej pory emisji, która wyklucza wybryki. Program Wojewódzkiego został przesunięty z godz. 22.35 na 20.50. Nie zmienił się wtorek jako dzień emisji nowego odcinka. Jak Wojewódzki poradzi sobie bez żartów o seksie, religii i gwiazdek soft porno przekonamy się już od 25 lutego w TVN.

Gessler też czeka rewolucja

O swoje programy Magda Gessler może spać spokojnie. Ale i jej "Kuchenne rewolucje" czeka pewna rewolucja. Jej show nadal obejrzymy w czwartki, ale o godz. 20:50. Tak więc i Magda Gessler będzie musiała dostosować swoje występy do pory, w której program mogą obejrzeć nawet dzieci. Nowy sezon startuje 27 lutego.

Dla fanów tanecznych zmagań TVN przygotował miłą niespodziankę. Na antenę wraca kultowy program "You can dance". W nowym jury zasiądą: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk. Show poprowadzi Maciej Dowbor, który od sierpnia 2024 roku zasila szeregi TVN. Dziennikarz prowadzi już śniadaniówkę tej stacji, teraz poprowadzi taneczne show. Nowy sezon emitowany będzie w środy o godz. 20.50 od 26 lutego.

Wracają stare hity

Na antenę wraca „MasterChef Nastolatki”. Będzie to drugi sezon kulinarnego hitu, w którym dał się poznać i pokochać niezrównany Tomasz Jakubiak. Niestety, słynny kucharz nie wystąpi w tej edycji, ponieważ jest za granicą, w trakcie walki ze złośliwym nowotworem. Młodych pasjonatów kucharstwa oceniać będą: Dorota Szelągowska i Michel Moran. W charakterze "niespodzianek" dla kucharzy wystąpią goście specjalni: Klaudia El Dursi, Piotr Kraśko, Piotr Głowacki, Jan Pirowski i Sebastian Olma.

Wiosenna ramówka TVN zapowiada kontynuację paradokumentów, takich jak „Ukryta prawda”, „Detektywi” oraz serialu „Na Wspólnej”. W marcu swoją premierę będzie miał także nowy sezon show „The Traitors. Zdrajcy”, którego prowadzącą pozostaje Malwina Wędzikowska. Show będzie emitowane w niedzielne wieczory o 19.30.

W soboty zobaczymy kolejną odsłonę „Mam Talent”. Jurorami show pozostają: Julia Wieniawa, Agnieszka Chylińska i Marcin Prokop.

Jako nowość zaplanowano program remontowo-wnętrzarski Joanny Koroniewskiej „Zróbmy sobie dom”.

