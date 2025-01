To już oficjalne! Brodka pokazała ojca swojego dziecka. Są parą

To z nim Monika Brodka jest w ciąży! Wokalistka zdecydowała się ujawnić twarz i nazwisko swojego ukochanego. Stało się to w jego urodziny, Brodka zrobiła sobie nawet wspólne zdjęciem z ojcem swojego dziecka. Mikołaj Syguda to znany w branży operator filmowy i fotograf. Sprawdź szczegóły i zobacz miłość Brodki w naszej galerii.