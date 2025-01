Bartosz Węglarczyk wziął ŚLUB! Skromna ceremonia i piękna panna młoda. "Było nas sześć osób"

Bartosz Węglarczyk wziął ślub! Redaktor naczelny Onetu i były prowadzący program "Dzień dobry TVN" zmienił status cywilny. Karolina Werner, z którą był w nieformalnym związku od ośmiu lat, doczekała się obrączki na palcu. Para powiedziała sobie uroczyste "tak", ale nie zdecydowała się na huczne wesele. Zamiast tego postanowili na skromną ceremonię, podczas której towarzyszyło im zaledwie kilka osób. Węglarczyk uchylił rąbek tajemnicy w podcaście "O serialach", kiedy niespodziewanie ogłosił radosną nowinę. - Po ośmiu latach z Karoliną stwierdziliśmy, że trzeba to przypieczętować, więc się to wydarzyło - stwierdził jeden z najbardziej znanych dziennikarzy w Polsce. Do tej pory Węglarczyk raczej chronił swoje życie prywatne, choć to nie pierwszy związek, o którym rozpisują się media. Głośno było na przykład o jego romansie z Magdaleną Ogórek, która zasłynęła najpierw jako kandydatka na prezydenta z ramienia Lewicy, a potem jako gwiazda "TV-PiS". Ich związek przetrwał jedynie rok. W programie Kuby Wojewódzkiego dziennikarz przyznał też, że w ciągu swego życia dwukrotnie przyszło mu się rozwieść. Karolina Werner jest więc jego trzecią żoną. Mężczyzna zapewnia, że kobieta w tym wyjątkowym dniu wyglądała przepięknie. Szczegóły poniżej.

Bartosz Węglarczyk ujawnia szczegóły trzeciego ślubu. "To była bardzo mała, cicha, skromna ceremonia"

Karolina Werner raczej nie jest znana szerszej publice, choć także działa w mediach społecznościowych. Niegdyś serwisy plotkarskie okrzyknęły ją instagramową szafiarką, bo prowadzi na Instagramie profil modowy, gdzie śledzi ją nieco ponad 10 tysięcy osób. Na koncie "notaboutlogo" (z ang. "nie chodzi o logo") regularnie publikuje zdjęcia, również te prywatne, na których przytula się z Bartoszem Węglarczykiem. Redaktor Onetu jest bardzo zadowolony ze swojego związku.

- Bardzo się cieszę, Karolina wyglądała przepięknie. To była bardzo mała, cicha, skromna ceremonia. W sumie było nas sześć osób. Nie było to publiczne miejsce - powiedział Węglarczyk w podcaście "O serialach".

Musimy uwierzyć dziennikarzowi na słowo, ponieważ para postanowiła nie publikować zdjęć z uroczystości w mediach - przynajmniej na razie. Kto wie, być może w przyszłości pochwalą się kilkoma fotkami. Póki to nie nastąpi, pozostaje życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. I do tych życzeń dołącza się redakcja "Super Expressu".

