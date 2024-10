Ogrodnik wskazał bardzo ważny zabieg podczas sadzenia malin. Dzięki temu sadzonki lepiej się przyjmą. Sadzenie malin jesienią

Robię to z wkładami do zniczy na 4 godziny przed wyjściem na cmentarz. Palą się na grobie dłużej niż zwykle. Znicze na Wszystkich Świętych

Jesienne sadzenie malin można wykonywać przez długi czas. Ogrodnicy wskazują, że maliny do gruntu można sadzić od września do listopada. Ważne, by temperatura nie spadła poniżej 4 st. C. Jesień to bardzo dobra pora roku na sadzenie malin. Wilgoć i miękka gleba sprawią, że sadzonki szybko się ukorzenią i wiosną będą gotowe do pierwszego owocowania. Maliny sadzimy w wilgotnej glebie. Mają one płytki system korzeniowy dlatego też nie będą dobrze wzrastać w suchej i twardej ziemi. Unikaj sadzenia malin na stanowiskach narażonych na duże mrozy oraz wiatr. Przemarznięta roślina może zacząć marnieć i nie będzie owocować w kolejny, sezonie. Maliny są bardzo wrażliwe na niedobory składników odżywczych dlatego też często niezbędne jest im regularne nawożenie. Ogrodnicy wskazują także, aby nie sadzić malin na tych samych stanowiskach, na których wcześniej rosły truskawki, ziemniaki oraz pomidory. W takim przypadku korzenie malin mogą zostać porażone przez wertycyliozę.

Moczenie korzeni sadzonek malin to dobry sposób na ich wzmocnienie oraz szybsze ukorzenienie się. Do ziemi nie powinno się wkładać suchych korzeni. Przed sadzaniem malin mocz ich korzenie w letniej wodzie przez około 1 godzinę. Następnie wykop dołek, który jest dwa razy szerszy i tak głęboki jak długość korzeni i delikatnie włóż do niego sadzonki. Nie zakopuj malin zbyt głęboko. Zrób to maksymalnie do trzeciego pędu od dołu i delikatnie ubij ziemię. Maliny najlepiej rosną bez towarzystwa innych roślin, ewentualnie bok szparagowej i groszku, które regularnie dostarczać będą azot do gleby.