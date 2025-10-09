Wielkie zmiany w Bitwach "The Voice of Poland"! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

2025-10-09 16:01

Uwaga, zmiany! W startujących w najbliższą sobotę Bitwach 16. edycji talent show "The Voice of Poland" trenerzy będą mogli podejmować jeszcze bardziej zaskakujące decyzje. Zobaczcie, na czym polegają zmiany zasad, które wywrócą ten etap do góry nogami.

Powrót Margaret na trenerski fotel, debiut Ani Karwan - piątej trenerki, która w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" kompletuje własną drużynę - oraz wyjątkowe występy uczestników spotkały się z entuzjazmem widzów. Nowa edycja talent show telewizyjnej Dwójki co sobotę gromadzi średnio ok. 1,5 miliona widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w polskiej telewizji.

W Bitwach, które widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD, pojawi się kolejna nowość gwarantująca jeszcze więcej emocji. Decyzje Margaret, Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kuby Badacha będą teraz bardziej nieprzewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej. Jak to możliwe?

Zmiana zasad!

Tego w polskiej edycji "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Zobaczcie, na czym polegają zmiany zasad, które wywrócą ten etap do góry nogami. Już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 pojawi się kolejna nowość, gwarantująca jeszcze więcej emocji. Decyzje trenerów będą teraz bardziej nieprzewidywalni niż kiedykolwiek wcześniej! - czytamy na instagramowym profilu show.

Zmianę zapowiedzieli Paulina Chylewska i Maciej Musiał w wideo promującym nowy odcinek (znajdziecie je niżej):

Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo!

Jest coś jeszcze

Dodatkowo Ania Karwan z każdego odcinka Bitew wybierze jedną osobę, która odpadła w standardowych zasadach programu, i zabierze ją do swojej drużyny w "The Voice Comeback Stage Powered of Voice", dając tym samym szansę na dalszą walkę o spełnienie muzycznych marzeń. 

Niezmiennie podczas całego etapu Bitwy Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach mają możliwość "kradzieży" uczestników z innych drużyn, aby finalnie do etapu Nokaut zabrać siedmioro wokalistów - sześciu ze swojej drużyny i jednego skradzionego w trakcie Bitew.

