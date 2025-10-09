Wielkie zmiany w Bitwach "The Voice of Poland"! Tego w polskiej edycji jeszcze nie było

Powrót Margaret na trenerski fotel, debiut Ani Karwan - piątej trenerki, która w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" kompletuje własną drużynę - oraz wyjątkowe występy uczestników spotkały się z entuzjazmem widzów. Nowa edycja talent show telewizyjnej Dwójki co sobotę gromadzi średnio ok. 1,5 miliona widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w polskiej telewizji.

W Bitwach, które widzowie zobaczą już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD, pojawi się kolejna nowość gwarantująca jeszcze więcej emocji. Decyzje Margaret, Michała Szpaka, Tomsona i Barona oraz Kuby Badacha będą teraz bardziej nieprzewidywalne niż kiedykolwiek wcześniej. Jak to możliwe?

Zmiana zasad!

Tego w polskiej edycji "The Voice of Poland" jeszcze nie było! Zobaczcie, na czym polegają zmiany zasad, które wywrócą ten etap do góry nogami. Już w najbliższą sobotę o 20:30 w TVP2 pojawi się kolejna nowość, gwarantująca jeszcze więcej emocji. Decyzje trenerów będą teraz bardziej nieprzewidywalni niż kiedykolwiek wcześniej! - czytamy na instagramowym profilu show.

Zmianę zapowiedzieli Paulina Chylewska i Maciej Musiał w wideo promującym nowy odcinek (znajdziecie je niżej):

Do tej pory w tym etapie każdy z trenerów mógł wybrać tylko jednego zwycięzcę każdej bitwy. A tym razem możliwości są aż trzy: może wybrać jednego zwycięzcę bitwy, może do kolejnego etapu zabrać ze sobą cały duet, albo uwaga, nie wybrać nikogo!

Jest coś jeszcze

Dodatkowo Ania Karwan z każdego odcinka Bitew wybierze jedną osobę, która odpadła w standardowych zasadach programu, i zabierze ją do swojej drużyny w "The Voice Comeback Stage Powered of Voice", dając tym samym szansę na dalszą walkę o spełnienie muzycznych marzeń.

Niezmiennie podczas całego etapu Bitwy Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach mają możliwość "kradzieży" uczestników z innych drużyn, aby finalnie do etapu Nokaut zabrać siedmioro wokalistów - sześciu ze swojej drużyny i jednego skradzionego w trakcie Bitew.

