Zmiana krajobrazu? Niekoniecznie. Krupińska i Karpiel-Bułecka zabrali dzieci na ferie we włoskie Alpy

Dla Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki rodzina od lat jest absolutnym priorytetem. Choć oboje funkcjonują w świecie mediów i show-biznesu, konsekwentnie budują życie z dala od wielkomiejskiego zgiełku, w rytmie wyznaczanym przez naturę i codzienność z dziećmi. Mieszkając w górach, stawiają na prostotę, bliskość i aktywność.

Góry to ich żywioł – nieważne, czy polskie, czy włoskie

Oczywiście na rodzinny wyjazd zabrali także dzieci. Na zdjęciach i nagraniach, którymi Paulina podzieliła się w mediach społecznościowych, widać, że ferie upływają im dokładnie tak, jak lubią najbardziej – aktywnie, blisko natury i w rodzinnym gronie. Nie brakuje nart, śnieżnych zabaw, wspólnych przejazdów wyciągiem i chwil relaksu z zapierającym dech w piersiach widokiem na alpejskie szczyty.

F e r i e 2026 🎿🇮🇹❄️🍕🍦☕️ Jest tak jak ma być❤️ rodzina, fun, śnieg, dużo śniegu, dobre jedzenie, najlepsza kawa i oczywiście narty

– napisała Krupińska pod jednym z postów. Jak widać, we Włoszech nie zabrakło również tego, co para ceni niemal równie mocno jak góry – dobrego jedzenia i kawy. Włoski klimat, słońce i alpejskie pejzaże okazały się idealnym tłem do zimowego wypoczynku, nawet jeśli sam krajobraz nie różni się aż tak bardzo od tego, który mają na co dzień za oknem.

Zobacz też: Sebastian Karpiel-Bułecka ŁYSY jak kolano! Vin Diesel z Podhala czy Janosik? Oceńcie sami!

Rodzina, śnieg i narty. Tak wyglądają ferie idealne

Na zdjęciach uwagę zwracają też stylowe, kolorowe kombinezony narciarskie i świetne humory całej rodziny. Paulina i Sebastian od lat podkreślają, że starają się spędzać z dziećmi jak najwięcej czasu aktywnie – a taki wyjazd to dla nich idealna okazja, by połączyć pasję do gór z rodzinnymi chwilami. Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka gór nigdy nie mają dosyć. Nieważne, czy to Tatry, czy Alpy – liczy się śnieg, ruch, bliskość natury i wspólne chwile. A San Pellegrino tylko potwierdziło, że nawet „brak zmiany krajobrazu” może być najlepszym możliwym wyborem na ferie.

Zobacz też: To metamorfoza roku?! Paulina Krupińska zaskoczyła nawet męża! "Dzieci wiedzą?"