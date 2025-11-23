Małgorzata Rozenek-Majdan rozmawia o śmierci ze swoją mamą. Mają wszystko zaplanowane

Małgorzata Rozenek-Majdan sporo w życiu przeszła, jest po czterdziestce. Czy to czas na myślenie o śmierci, planowanie pogrzebu, spisywanie testamentu? Według gwiazdy zdecydowanie tak. W niedawnym wywiadzie przyznała, że tematy związane z zakończeniem życia, pochówkiem czy podziałem majątku przez członków rodziny nie są jej obce.

Co więcej, Rozenek ma codziennie myśleć o śmierci i często rozmawiać na ten temat z mamą. Nie brzmi to zbyt rozrywkowo, ale może takie oswajanie trudnego tematu nie jest złym pomysłem?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan lubi planować swój pogrzeb. Ujawniła szczegóły testamentu. "Wychodzę na osobę ze skłonnością do makabry"

Rozenek mówi o śmierci - to nie jest dla niej temat tabu

Nie demonizuję tematu śmierci. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby to był normalny temat. Bardzo lubię swoje rozmowy z moją mamą. Uwielbiam z nią planować, jak będzie wyglądał jej pogrzeb, gdzie będzie jej grób. Wiem, że wychodzę teraz na osobę ze skłonnością do makabry, ale to jest sprawczość, która nam pozwala czuć się bezpiecznie i ja widzę, że mojej mamie sprawia przyjemność rozmowa na ten temat. Na szczęście moi rodzice, którzy mają już po 70 lat, cieszą się świetnym zdrowiem - mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan w podcaście "Prześwietlenie".

Zobacz także: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

Wyznała też:

Ja myślę o śmierci każdego dnia. I trochę makabrycznie to brzmi, ale jako racjonalna i odpowiedzialna mama myślę bardziej nie o tym, że mnie zabraknie, tylko co moje dzieci by mogły zrobić z moim brakiem. Od dłuższego czasu zabezpieczam ich.

Planuje pogrzeby, spisuje testamenty

Rozenek od lat przygotowuje i aktualizuje testamenty w zależności od stanu posiadanego majątku, a oprócz pogrzebu mamy planuje też własny:

Wiem dokładnie, jak miałby wyglądać mój pogrzeb.

Gwiazda lubi mieć wszystko przygotowane z wyprzedzeniem. W wywiadzie wyznała, że lubi planować - również to, co w ogólnym odczuciu nie należy do spraw łatwych. Dobrze wie, jak ma wyglądać ceremonia jej pożegnania czy pochówek. Jej mąż podchodzi do tematu zupełnie inaczej - zwyczajnie go unika.

Zobacz także: Najdroższa impreza w stolicy! Futerka, mróz i papieroski. Rozenek w piórach bażanta, Krupa z pokrowcem. Kulisy balu TVN

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek-Majdan niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Widać przepych, szczególnie w ogrodzie

Ruda z Red Lips o in vitro i Małgorzacie Rozenek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.