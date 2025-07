Justyna Steczkowska wskoczyła w skąpe bikini i w takim stroju promuje swój nowy singiel! Już na widok 52-letniej gwiazdy bardziej rozebranej niż ubranej robi się gorąco. A gdy dodamy do tego taneczne rytmy? Musicie sprawdzić to sami! Nagranie "Tańcz" Steczkowskiej możecie znaleźć niżej.

Justyna Steczkowska z nową piosenką. Bikini i taneczne rytmy

Na instagramowym profilu Justyny Steczkowskiej pojawiła się zapowiedź nowej piosenki, którą można znaleźć m.in. na jej koncie na YouTubie. Teraz czas na stacje radiowe. Wydaje się, że to może być hit lata! Słowa gwiazdy mogą jednak zaskoczyć. Wyznała, że TO NIE JEST jej ulubiona piosenka. Ale w sieci pokazała, że bawi się przy niej doskonale. Na InstaStory tańczyła do niej razem z przyjaciółmi.

Kochani, od dzisiaj możecie usłyszeć mój najnowszy singiel "Tańcz". To nie jest moja ulubiona piosenka i nie jestem z niej tak dumna jak z płyty WITCH TAROHORO. Nagrałam ją dwa lata temu i schowałam do szuflady. Ale były momenty, kiedy wrzucałam ją na InstaStory i nie przestawaliście prosić, żebym ją wrzuciła do sieci, więc robię to dla Was - wyznała Steczkowska.

Utwór ma już 2 lata i nie jest w klimacie Steczkowskiej, za co gwiazda serdecznie przeprosiła, ale przecież czasem można zaśpiewać coś zupełnie innego, prawda?

Mam nadzieję, że ci, którzy kochają moją bardziej niekonwencjonalną i głęboko osobistą stronę muzycznej osobowości - wybaczą mi ten utwór. A ci, którzy lubią lekkość i wakacyjny klimat, pokochają mnie na nowo. Życzę wam dobrej zabawy, dużo słońca, pocałunków i szalonego tańca. Fajnych wakacji - życzyła piosenkarka słuchaczom.

Co na to internauci? Komentują na potęgę

Utwór Steczkowskiej dopiero co ujrzał światło dzienne, a już wzbudził ogrom emocji. Choć to taneczna piosenka stworzona z myślą o wakacjach, niektórzy widzą w niej głębię.

"Jako wakacyjny hit idealna, ale rozumiem, też mi bliżej do mocniejszych i bardziej wyrazistych brzmień", "Justynka, piosenka "Tańcz" jest niesamowita! Cieszę się, że ta piosenka ujrzała światło dzienne. Od północy leci w zapętleniu", "Od rana słucham w zapętleniu. Uwielbiam Pani twórczość", "Przed wszystkim nie jest to piosenka o niczym, każda twoja piosenka ma jakieś przesłanie i głębię, dlatego doceniamy tak Twoją twórczość, bo zawsze porusza ważną tematykę. W "Tańcz" jest przesłanie, by nigdy nie utracić siebie i wewnętrznej radości, nawet gdy spotykają nas trudne momenty", "Wybaczam", "Kocham Twoją każdą stronę", "Słucham cały czas" - wyznali fani Steczkowskiej na Instagramie.

A wy co sądzicie?

Zobacz więcej zdjęć. Justyna Steczkowska ma 52 lata. Tak wygląda w minibikini!

Justyna Steczkowska po Eurowizji: Wykonałam pracę dla przyszłych pokoleń