Tramwaj na Gocław coraz bliżej. Do centrum w 20 minut. Padła data

Nowa era komunikacji dla Gocławia

Gocław, jedno z największych osiedli Warszawy, od dawna boryka się z problemami komunikacyjnymi. Brakowało szybkiego i wygodnego połączenia z centrum miasta. Teraz to się zmieni! Dzięki nowej linii tramwajowej, dojazd do stacji metra Centrum zajmie zaledwie 20 minut, zapowiada ratusz. To ogromna oszczędność czasu i wygoda dla mieszkańców.

"Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Databout – na kwotę nieco ponad 9 mln zł brutto. Mieści się ona w zakładanym budżecie – zarówno jeżeli chodzi o zamówienie podstawowe, jak i opcjonalne. Teraz wybór musi się uprawomocnić. Po zabezpieczeniu środków finansowych możliwe będzie ogłoszenie przetargu na budowę nowej trasy" - przekazał urząd.

Trzaskowski ogłasza: "Zakładamy, że w 2027 r. ruszą prace!"

Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, nie kryje entuzjazmu związanego z tą inwestycją. "Wybraliśmy ofertę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz pozyskanie zgód i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych przy nowej trasie tramwajowej na Gocław. Zakładamy, że w 2027 r. pozyskamy dokumenty i decyzje umożliwiające realizację prac" – powiedział Trzaskowski.

Tramwaj na Gocław. Szczegóły trasy

Zastanawiacie się, którędy pobiegną tory? Nowa trasa tramwajowa będzie odchodzić od istniejącej już trasy w al. Waszyngtona, w rejonie Kanału Wystawowego. Następnie tramwaj pojedzie wzdłuż Kanału, wiaduktem nad al. Stanów Zjednoczonych i w rezerwie tzw. Trasy Tysiąclecia. Dalej trasa poprowadzi w ciągu ul. Bora-Komorowskiego do pętli tramwajowo-autobusowej Gocław.

Co więcej, w ramach inwestycji powstaną:

sześć zespołów przystankowych z 14 nowymi platformami.

most tramwajowo-pieszo-rowerowy nad Kanałem Wystawowym.

trzy kładki pieszo-rowerowe nad Kanałem Wystawowym.

wiadukt nad al. Stanów Zjednoczonych (Trasą Łazienkowską).

Inwestycja w tramwaj na Gocław to nie tylko poprawa komunikacji, ale także dbałość o środowisko. Projekty budowlane zakładają nasadzenie co najmniej 320 drzew, blisko 7000 krzewów ozdobnych oraz 6660 szt. bylin. Ponadto, ok. 2,6 km nowej trasy będzie stanowić zielone torowisko.