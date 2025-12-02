Dorabiał do emerytury, nie do końca legalnie. To znaleźli w kuchni u 75-latka

Bimbrownia na dziesiątym piętrze

Akcja miała miejsce w Kołobrzegu, gdzie funkcjonariusze przeprowadzili działania realizacyjne w obszarze ujawnienia nielegalnych wyrobów alkoholowych. Podczas przeszukania samochodu i mieszkania, na dziesiątym piętrze w bloku mieszkalnym, odkryto bimbrownię.

- Okazało się, że na dziesiątym piętrze w bloku mieszkalnym znajdowała się bimbrownia - relacjonuje Sebastian Osiński z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Co znaleziono w nielegalnej bimbrowni?

W bimbrowni znaleziono 24 litry nielegalnego gotowego wyrobu alkoholowego bez polskich znaków akcyzy: 4 litry alkoholu o mocy 80%, 12 litrów o mocy 55% oraz 8 litrów o mocy 25%. Dodatkowo zabezpieczono 158 litrów zacieru.

- Uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku akcyzowego wynoszą 934 zł, zaś z tytułu podatku VAT – 303 zł - tłumaczy rzecznik IAS.

W bimbrowni znajdował się kompletny aparat odpędowy wraz z wężami i pompą, a także zestaw filtrów. Ujawniony alkohol i sprzęt zostały zabezpieczone jako dowody w sprawie.

Co grozi emerytowi za prowadzenie bimbrowni?

Sprawcą jest Polak, 75-letni emeryt. Podejrzany usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Zgodnie z art. 12a ustawy o wyrobie alkoholu etylowego, kto bez wymaganego wpisu do rejestrów wyrabia, oczyszcza, skaża lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Pamiętaj! Kupując alkohol z nielegalnego źródła ryzykujesz zdrowiem i życiem!

Osoby kupujące alkohol niewiadomego pochodzenia często nie zdają sobie sprawy, że wchodzą w konflikt z prawem, oraz że za produkcją i handlem mogą stać zorganizowane grupy przestępcze. Co więcej, alkohol czy tytoń kupowane na bazarach lub w domach często są podróbkami pochodzącymi z nielegalnego źródła. Takie produkty – nie spełniając żadnych norm jakości – stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

