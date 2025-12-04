Putin zapowiada: "Przejmiemy kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-12-04 9:11

Władimir Putin przemówił po rozmowach amerykańsko-rosyjskich w Moskwie. Opisał je jako "bardzo pożyteczne". Zapowiedział też, że Rosja "przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób". Co dokładnie ma na myśli?

  • Po długich rozmowach amerykańsko-rosyjskich w Moskwie, Władimir Putin zabrał głos, komentując ich przebieg.
  • Mimo określenia negocjacji jako "bardzo pożytecznych", nie udało się osiągnąć kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie, zwłaszcza w kwestii terytorium.
  • Putin zapowiedział przejęcie kontroli nad Donbasem, a Waszyngton podzielił plan pokojowy na cztery pakiety. Czy to krok w stronę rozwiązania konfliktu, czy dalsza eskalacja?

Władimir Putin zabrał głos po rozmowach amerykańsko-rosyjskich, które trwały we wtorek - od popołudnia do późnych godzin nocnych. Do Moskwy przybyli wówczas specjalni wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa - Steve Witkoff i Jared Kushner. W negocjacjach brał udział także doradca Putina, Jurij Uszakow. "Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie" - powiedział w nocy z wtorku na środę, dodając jednocześnie: "nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej". Uszakow poinformował, że impas pojawił się w kwestii terytorium. Ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

Putin o rozmowach pokojowych. "Bardzo pożyteczne"

W czwartek, 4 grudnia, agencja RIA Novosti przekazała, że Władimir Putin oświadczył, iż Rosja "przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób". Dodał, że wtorkowe rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA były "bardzo pożyteczne". Powiedział również, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno. "Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo". "To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce" - stwierdził rosyjski prezydent.

Prezydent Rosji Putin spotyka się ze specjalnym wysłannikiem USA Witkoffem na Kremlu
24 zdjęcia
OLAĆ PUTINA! ROSJI NIENAWIDZĘ! POLACY NIE BOJĄ SIĘ ROSYJSKICH PROWOKACJI! - KOMENTERY  
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
ROSJA
WOJNA W UKRAINIE