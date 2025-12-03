Wieści z Kremla przyszły w nocy. Rosja wydała komunikat!

2025-12-03

Cały świat czekał na efekty amerykańsko-rosyjskich rozmów ws. zakończenia wojny w Ukrainie, jakie we wtorek po południu trwały w Moskwie, dokąd przybył specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff. Nocą przyszedł komunikat z Kremla. Nie jest dobrze.

  • Wysłannicy Trumpa spotkali się z Putinem w Moskwie, aby omówić pokój na Ukrainie.
  • Pięciogodzinne rozmowy nie przyniosły przełomu; Rosja i USA nie osiągnęły kompromisu.
  • Rosja nie jest zainteresowana niczym poza kapitulacją Ukrainy.
  • Jakie będą dalsze kroki i czy spotkanie z Zełenskim zmieni bieg wydarzeń?

PILNE! We wtorek po południu w Moskwie odbyło się spotkanie Władimira Putina ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa - Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Brał w nim także udział doradca Putina, Jurij Uszakow. Rozmowy trwały niemal pięć godzin. Nocą z Kremla napłynęły wieści dotyczące efektów tej rozmowy. Nie są dobre. "Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie" - powiedział w nocy z wtorku na środę Uszakow, dodając jednocześnie: "nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej". Uszakow poinformował, że impas pojawił się w kwestii terytorium. Ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

"Rosja nie chce niczego, poza kapitulacją"

"Zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA. Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu). Nie powinniśmy pozwolić Putinowi na ciągłe zwodzenie USA" - skomentował sytuację George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną.

"Rosja wcale nie chce zakończyć wojny przeciwko Ukrainie i dlatego stawia warunki, które są absolutnie nie do zaakceptowania przez samą Ukrainę, przez Europę, ale także przez USA" - powiedział dla PAP w Waszyngtonie europoseł Polski 2050 Michał Kobosko.

 Teraz spotkanie z Zełenskim

Co dalej? Axios informuje, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć w środę (3 grudnia). Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.

