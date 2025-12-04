Ojciec Meghan Markle w poważnym stanie. "Na intensywnej terapii"

Thomas Markle na oddziale intensywnej terapii po operacji. Ojciec Meghan Markle w poważnym stanie

Ojciec Meghan Markle leży na oddziale intensywnej terapii, przeszedł trzygodzinną operację i czeka na kolejną, mającą na celu usunięcie zakrzepu. Takie informacje podaje "Daily Mail", powołując się na rodzinę Thomasa Markle. 81-letni dziś mężczyzna trafił na leczenie na Filipinach, gdzie przeprowadził się na stałe w tym roku. Jego syn, Thomas Jr., powiedział: „Zawiozłem tatę do szpitala niedaleko naszego domu, gdzie wykonano kilka badań, a lekarze stwierdzili, że jego życie jest w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Zawieźli nas karetką na sygnale do znacznie większego szpitala w centrum miasta. Mój tata przeszedł pilną operację. Proszę wszystkich na świecie, aby myśleli o nim”. „Jest silnym mężczyzną, ale przeszedł tak wiele. Modlę się, żeby był wystarczająco silny, żeby to przetrwać. Mój ojciec przeszedł dwa zawały serca, udar i trzęsienie ziemi. Mam nadzieję, że uda mu się z tego wyjść” - dodała córka Thomasa Markle, Samantha, mając na myśli wydarzenia paru ostatnich lat.

Meghan Markle nie rozmawia z ojcem, odkąd ten umówił się z paparazzi

Brak tutaj wypowiedzi Meghan Markle czy jakiegoś sygnału od niej w mediach społecznościowych. Nie rozmawia ze swoim ojcem od lat, Thomas Markle nigdy nie poznał nawet jej dzieci. Na ślubie Meghan w Wielkiej Brytanii też nie był, ale to dlatego, że tuż przed nim miał dwa zawały. Narzeczoną księcia Harry'ego do ołtarza poprowadził wtedy król Karol III - wówczas książę Karol, bo działo się to za panowania Elżbiety II. Meghan utrzymuje kontakty z matką Dorią, ale zerwała je z ojcem po tym, jak zaczął umawiać się na potajemne płatne sesje z paparazzi. Thomas Markle nie ma sibie jednak nic do zarzucenia. Tak mówi "Daily Mail", tłumacząc przeprowadzkę na Filipiny: „Każdego dnia pojawiała się jakaś historia o Meghan i Harrym. To było ciągłe przypominanie, że moja córka już ze mną nie rozmawia. Nadal nie rozumiem, dlaczego wciąż mnie ignoruje. Moim jedynym marzeniem jest zobaczyć wnuki, zanim umrę”. Thomas Markle to emerytowany reżyser oświetlenia i operator filmowy, pracował w Hollywood i dostał nawet nagrodę Emmy.

Meghan Markle’s estranged dad Thomas, 81, rushed to hospital for emergency surgery: ‘Keep him in your thoughts’ https://t.co/fENsmp5F4f pic.twitter.com/kPfsMNV1P5— New York Post (@nypost) December 3, 2025

