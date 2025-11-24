Ostrzegał księcia Harry'ego przed Meghan Markle. Padły dwa zdania

Zofia Dąbrowska
2025-11-24 11:50

Książę Filip ostrzegał księcia Harry'ego przed ślubem z Meghan Markle! Królewski biograf Andrew Lownie w nowej książce "Entitled" przytacza słowa męża królowej Elżbiety II z 2018 roku. Filip na wieść o tym, że jego wnuk zamierza ożenić się z amerykańską aktorką, podszedł do niego i wypowiedział ostrzeżenie. Padły dwa zdania, które na pewno nie spodobały się wtedy Harry'emu i których, jak dziś wiemy nie posłuchał.

Harry, Meghan

i

Autor: Evan Agostini/Invision/ Associated Press

Książę Filip już w czasach narzeczeństwa ostrzegał księcia Harry'ego przed ślubem z Meghan Markle

Kiedy książę Harry w 2016 roku poznał Meghan Markle, zakochał się w niej do szaleństwa! Sprawy potoczyły się szybko - oświadczył się po 15 miesiącach znajomości, a w 19 maja 2018, niespełna dwa lata od pierwszej randki, para pobrała się w Wielkiej Brytanii. O tym, co wydarzyło się potem, napisano już całe tomy. Nie brakuje też plotek głoszących, że rodzina królewska od początku nie ufała Meghan i odradzała księciu to małżeństwo. On sam opisywał to w autobiografii "Spare", twierdząc, że kłótnia o Markle doprowadziła nawet do rękoczynów między nim a bratem, księciem Williamem. A jeśli wierzyć nowej książce o rodzinie królewskiej, także książę Filip ostrzegał wnuka przed ślubem z Amerykanką. Królewski biograf Andrew Lownie w nowej książce "Entitled" przytacza słowa męża królowej Elżbiety II z 2018 roku. Filip na wieść o tym, że jego wnuk zamierza ożenić się z amerykańską aktorką, podszedł do niego i wypowiedział ostrzeżenie. Padły dwa zdania, które na pewno nie spodobały się wtedy Harry'emu i których, jak dziś wiemy nie posłuchał. 

Książę Filip nie znosił Meghan Markle? Odradzał wnukowi małżeństwo

"Z aktorkami można się pokazywać. Ale nie powinno się z nimi żenić" - właśnie to miał doradzić książę Filip księciu Harry'emu gdzieś między zaręczynami a ślubem. Harry nie posłuchał. To nie wszystko. Podobno Filip był tak zniesmaczony, że według Granta Harrolda, byłego kamerdynera królewskiego powiedział do królowej Elżbiety tuż po zakończeniu uroczystości ślubnych: „Dzięki Bogu, to już koniec”. Książę Filip zmarł w kwietniu 2021 roku, kiedy Meghan Markle i jej mąż żyli już od dawna za oceanem i otwarcie wojowali w mediach z pałacem. Rok później odeszła także królowa Elżbieta II. Dziś Harry i Meghan wciąż mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Niedawno tytuł księcia odebrano skandaliście Andrzejowi i w mediach krążą plotki o tym, że podobny los może czekać księcia i księżną Sussexu.

Co napisał Książę Harry?
