Meghan Markle otwarcie o mężu. Nowy wywiad odsłonił prawdziwą twarz!

Zofia Dąbrowska
2025-11-20 13:35

Meghan Markle wystąpiła na okładce magazynu "Harper's Bazaar". Sesji zdjęciowej, podczas której księżna Sussexu pojawiła się bez makijażu, towarzyszy wywiad. Meghan Markle zdecydowała się na osobiste wyznania dotyczące księcia Harry'ego i jego miłości. Czy plotki o kryzysie małżeńskim potwierdziły się, czy może zostały zdementowane? Teraz wszystko jest już jasne.

Meghan Markle mówiła o miłości księcia Harry'ego w nowym wywiadzie dla "Harper's Bazaar" 

Meghan Markle stara się o swoje miejsce w showbiznesie, choć właściwie każdy jej krok spotyka się z lawiną mniej lub bardziej zasłużonej krytyki w amerykańskich i brytyjskich mediach. Program kulinarny żony księcia Harry'ego nadal jest pokazywany na Netflixie, w internetowym sklepiku firmy "As Ever" można kupować dżemy, herbatki i świeczki zapachowe. Teraz Meghan Markle postanowiła promować swoje przedsięwzięcia także na okładce magazynu "Harper's Bazaar". Sesji zdjęciowej, podczas której księżna Sussexu pojawiła się bez makijażu (a przynajmniej z bardzo mało widocznym makijażem) towarzyszy wywiad. Meghan Markle zdecydowała się na osobiste wyznania dotyczące księcia Harry'ego i jego miłości! Co dokładnie powiedziała? Jeśli jej wierzyć, to wygląda na to, że plotki o kryzysie małżeńskim był tylko plotkami lub kryzys został całkowicie zażegnany.

"Nikt na świecie nie kocha mnie bardziej niż on, więc wiem, że zawsze będzie mnie wspierał"

„Meghan, księżna Sussex, wykorzystuje swoją szansę” - głosi tytuł na okładce, czy raczej dwóch różnych okładkach magazynu. O czym opowiedziała w "Harper's Bazaar"? Dziennikarze w rozmowie zaczęli podpytywać Meghan Markle o jej różne życiowe potknięcia, a ona odpowiedziała: „Uczysz się, żeby tego nie powtarzać. Jeśli wszystko idzie gładko, nie wyciągasz z tego wniosków. Jeśli niczego się nie uczysz, nie rozwijasz się. Jestem mamą dzieci w wieku, w którym ciągle uczą się czegoś nowego. Codziennie obserwuję, jak stawiają czoła wyzwaniom, które wydają się zupełnie nie do pokonania. Ale możesz to sobie przypomnieć i powiedzieć: 'Wiem, że teraz wydaje się to bardzo trudne, ale uwierz mi, wkrótce przyjdzie ci to z łatwością'. Mogę być dla siebie tak samo łaskawa jako założyciel firmy. Nie ma czegoś takiego jak doskonałość. Ja też popełniam błędy”. Meghan Markle w wywiadzie opowiedziała też o małżeństwie z księciem Harrym: „Kocha mnie tak śmiało, bezgranicznie, a poza tym ma inną perspektywę, ponieważ widzi środki komunikacji, których ja bym nie widziała Nikt na świecie nie kocha mnie bardziej niż on, więc wiem, że zawsze będzie mnie wspierał” – zapewnia księżna Sussexu. 

