Sensacyjne doniesienia o Meghan Markle! Ona naprawdę chce wrócić

Meghan Markle wraca do aktorstwa. Zagra w filmie "Close Personal Friends" samą siebie

A jednak wróciła! Brytyjskie i amerykańskie media obiegła sensacyjna wieść o powrocie Meghan Markle do aktorstwa. Choć od lat zarzekała się, że nie marzy jej się powrót przed kamerę, najwyraźniej zmieniła zdanie. Ostatni raz grała w serialu "Suits" osiem lat temu. Musiała z tego zrezygnować, kiedy została narzeczoną księcia Harry'ego. Na początku 2020 roku ogłosili, że rezygnują z bycia pracującymi członkami rodziny królewskiej i wyprowadzają się do Kanady, potem przenieśli się do Los Angeles. Lecz mimo bliskości Hollywood Meghan nie zamierzała być znów aktorką. Próbowała sił jako autorka podcastów, szefowa fundacji charytatywnej, a potem w biznesie i telewizji jako prowadząca programu kulinarnego. A teraz... znów widziano ją na planie! Meghan Markle zagra w filmie "Close Personal Friends", kręconego w Pasadenie.

„To znak, że są w kłopotach. Ona zawsze mówiła, że już nigdy nie wróci na ekran. A jednak wróciła - z desperacji”

Według magazynu People na planie żona księcia Harry'ego wyglądała na rozpromienioną. Film, w którym występują m.in. Lily Collins, Brie Larson i Henry Golding, to komedia romantyczna, a Meghan zagra samą siebie. Źródła związane z wytwórnią Amazon MGM twierdzą, że Meghan „została zasypana propozycjami” i wybrała tę, która jej się spodobała. Książę Harry podobno nie ma nic przeciwko powrotowi żony przed kamerę i wspiera ją w tym całkowicie. Oczywiście nie brak plotek o czysto finansowym motywie powrotu do aktorstwa. „To znak, że są w kłopotach. Ona zawsze mówiła, że już nigdy nie wróci na ekran. A jednak wróciła - z desperacji” – powiedziało jedno z anonimowych źródeł "Daily Mail". Plotki o problemach finansowych Sussexów krążą od miesięcy. Utrzymanie rezydencji w Montecito i prywatnej ochrony ma kosztować nawet 4 miliony dolarów rocznie.

After previously saying she was “done” with acting, Meghan Markle is back on set. But what is it like to work with her now? Click the link to find out https://t.co/1D6D5sl2F0 pic.twitter.com/eIYMPGR2lU— InStyle (@InStyle) November 7, 2025

